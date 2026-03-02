RWAs: tornando o investimento acessível de verdade

Como a tokenização pode democratizar o acesso a investimentos? É possível que qualquer pessoa participe de negócios criativos, imóveis ou até iniciativas de impacto social? E os bancos, vão abraçar de vez os ativos tokenizados e incluir RWAs em suas prateleiras?

No podcast do Future of Money, Ricardo Wendel, CEO da Divify, responde a essas questões. Ele conta casos reais de captação em comunidades como Paraisópolis, explica como funcionam os RWAs (sigla para ativos do mundo real em inglês) e mostra de que forma a tokenização abre espaço para investimentos acessíveis e transparentes, além de analisar o papel dos bancos nesse novo cenário, já inseridos em tecnologias blockchain e cada vez mais próximos dos ativos tokenizados. Assista ao vídeo.

