RWAs: tornando o investimento acessível de verdade

CEO explica como ativos tokenizados ampliam acesso a investimentos, com casos reais, RWAs e o papel crescente dos bancos

(Getty Images/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 2 de março de 2026 às 09h30.

Como a tokenização pode democratizar o acesso a investimentos? É possível que qualquer pessoa participe de negócios criativos, imóveis ou até iniciativas de impacto social? E os bancos, vão abraçar de vez os ativos tokenizados e incluir RWAs em suas prateleiras?

No podcast do Future of Money, Ricardo Wendel, CEO da Divify, responde a essas questões. Ele conta casos reais de captação em comunidades como Paraisópolis, explica como funcionam os RWAs (sigla para ativos do mundo real em inglês) e mostra de que forma a tokenização abre espaço para investimentos acessíveis e transparentes, além de analisar o papel dos bancos nesse novo cenário, já inseridos em tecnologias blockchain e cada vez mais próximos dos ativos tokenizados. Assista ao vídeo.

