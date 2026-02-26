Apesar de queda, estudo aponta que adoção do bitcoin cresce

A adoção do bitcoin por instituições, bancos, comerciantes, empresas listadas e Estados-nação disparou em 2025, apesar da recente correção no preço, segundo a empresa de serviços financeiros River.

“Não há mercado de baixa na adoção do bitcoin”, afirmou a River em um relatório publicado na terça-feira, observando que, embora o bitcoin esteja 50% abaixo de sua máxima histórica, “a adoção está se acumulando de maneiras que ainda não estão impactando o preço”.

“A confiança no bitcoin cresceu mais rápido do que a de qualquer ativo na história”, afirmou. “O que começou como um experimento agora é uma reserva de valor reconhecida globalmente, com padrões de adoção que rivalizam com a internet.”

Adoção institucional, bancária e por empresas listadas

A River relatou que instituições acumularam 829.000 BTC em 2025, incluindo compras por empresas, governos, fundos e ETFs.

Consultores de investimento registrados vêm sendo compradores líquidos de BTC por oito trimestres consecutivos e investiram cerca de US$ 1,5 bilhão por trimestre em ETFs de bitcoin nos últimos dois anos, segundo a River.

Essas instituições representam “milhões de indivíduos subjacentes” ganhando exposição ao bitcoin pela primeira vez por meio de contas de corretagem, planos de aposentadoria, fundos soberanos e balanços corporativos.

Além disso, 60% dos maiores bancos dos EUA estão construindo produtos de bitcoin. “Com um ambiente regulatório favorável nos EUA, os bancos agora podem custodiar bitcoin e oferecer produtos de bitcoin a seus clientes”, afirmou.

As empresas foram as maiores compradoras de BTC em 2025, com a maioria das aquisições impulsionada por companhias com tesouraria cripto, cuja adoção cresceu 2,5 vezes no último ano.

Adoção por comerciantes e pagamentos acelera

A adoção por comerciantes também disparou, com o número de empresas nos EUA aceitando bitcoin como forma de pagamento triplicando, enquanto o uso global cresceu 74% em 2025, segundo o relatório.

Os pagamentos em bitcoin na Lightning Network cresceram 300% em 2025 e, de acordo com estimativas da River, a rede agora está processando mais de US$ 1,1 bilhão em volume mensal de transações.

Cinco Estados-nação tornaram-se novos detentores de bitcoin em 2025, incluindo compras de dois fundos soberanos em Luxemburgo e Arábia Saudita, e de um banco central na República Tcheca. Os outros dois foram Brasil e Taiwan.

A River estima que 23 Estados-nação detêm bitcoin por meio de mineração apoiada pelo Estado, apreensões ou exposição via banco central.

Volatilidade do bitcoin está em queda

A River afirmou que a volatilidade do bitcoin também está diminuindo, aproximando-se da do ouro e do S&P 500, sinalizando que ele está “cada vez mais sendo visto como uma classe de ativo madura”.

“À medida que a volatilidade cai, a barreira para investidores mais avessos ao risco diminui”, afirmou. “Com o tempo, isso abre espaço para pools maiores de capital.”

A River acrescentou que o bitcoin é construído sobre confiança e afirmou que é a “única forma escassa e incorruptível de dinheiro digital” do mundo.

“Esperamos que, nos próximos anos, a adoção do bitcoin não apenas continue sua tendência atual, mas acelere de forma significativa.”

