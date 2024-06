Volume de transferências de stablecoins aumentou 16 vezes nos últimos 4 anos

As transferências de stablecoins aumentaram mais de 16 vezes nos últimos quatro anos, sendo destacadas como uma métrica promissora da adoção em massa de criptomoedas.

O volume mensal de transferências de stablecoins atingiu um recorde de US$ 1,68 trilhão em abril, em comparação com US$ 100 bilhões em outubro de 2020, representando um aumento de mais de 16 vezes, de acordo com dados do Token Terminal.

As stablecoins representam a principal ponte entre o sistema financeiro tradicional e o espaço dos ativos digitais. Os movimentos de stablecoins são frequentemente usados para avaliar a saúde do mercado cripto e a convicção dos investidores.

Um aumento no valor de mercado das stablecoins geralmente está associado ao crescimento da convicção dos investidores, sinalizando a entrada de mais capital.

A capitalização de mercado cumulativa de todas as stablecoins está em mais de US$ 162 bilhões, um aumento de mais de 24% no acumulado do ano (YTD) em comparação com os US$ 130 bilhões em 1º de janeiro, de acordo com a DefiLlama.

Mais de 31 milhões de usuários mensais

O uso crescente de stablecoins também é destacado pelo aumento na base de usuários ativos.

Havia mais de 31,1 milhões de usuários ativos mensais de stablecoins que realizaram mais de 353 milhões de transações nos últimos 30 dias, de acordo com o painel de stablecoins da Visa.

O uso crescente de stablecoins é um sinal promissor de adoção crescente e uma indústria cripto em maturação, de acordo com Kilian Peter Krings, CEO da Stabble, uma camada de liquidez e negociação baseada em Solana.

Krings disse ao Cointelegraph:

"As stablecoins são a melhor ferramenta para armazenar valor com segurança, proporcionando estabilidade tanto para indivíduos quanto para empresas cripto quando se trata de gerenciamento de portfólio. Isso significa que as stablecoins ajudam a mitigar riscos e, portanto, tornam possível uma adoção mais ampla de criptomoedas, pois os usuários temem menos a volatilidade."

RWA impulsiona volume de stablecoins para US$ 1 trilhão

O volume cumulativo de transferências de stablecoins ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão pela primeira vez em março de 2024, atingindo um total de US$ 1,27 trilhão entre todos os emissores de stablecoins, de acordo com dados do Token Terminal.

Os crescentes fluxos de stablecoins refletem uma confiança mais ampla em seus casos de uso em expansão, de acordo com Sami Start, cofundador e CEO da Transak.

As crescentes integrações em torno de ativos do mundo real tokenizados (RWAs) são um fator significativo para o crescimento das stablecoins, disse Start ao Cointelegraph:

"As pessoas agora estão usando stablecoins para comprar propriedades, garantir empréstimos e facilitar transações sem fronteiras. Isso democratiza o acesso à riqueza, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar, participe dos mercados financeiros globais. A utilidade crescente das stablecoins demonstra seu potencial para aumentar a inclusão econômica e remodelar as finanças tradicionais."

Tether, a emissora da maior stablecoin do mundo, a USDT, respondeu pela maior parte do volume de negociações de US$ 1 trilhão em março, ou US$ 716 bilhões.

Circle, a emissora da segunda maior stablecoin, a USDC, ficou em segundo lugar com US$ 358 bilhões.

