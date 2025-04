Trump alerta que economia dos EUA pode desacelerar se presidente do Fed não cortar juros

Trump tem causado instabilidade em Wall Street ao criticar repetidamente Powell e sugerir que tem autoridade para destituí-lo antes do fim de seu mandato. Bolsas caem em NY.

O presidente Donald Trump alertou que a economia dos Estados Unidos pode desacelerar se o Federal Reserve não reduzir imediatamente as taxas de juros, em seu mais recente ataque ao presidente do banco central americano, Jerome Powell.

Trump afirmou em uma postagem nas redes sociais, nesta segunda-feira, que "praticamente não pode haver inflação" devido à queda nos preços da energia e dos alimentos.

“Mas pode haver uma DESACELERAÇÃO da economia, a menos que o Sr. Sempre Atrasado, um grande perdedor, reduza os juros AGORA”, disse Trump, referindo-se a Powell.

Embora os preços do petróleo estejam em queda, os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março mostram que os preços médios dos alimentos nos supermercados estão mais de 2% acima do registrado um ano antes, e subiram quase meio ponto percentual em relação ao mês anterior.

Trump tem causado instabilidade em Wall Street ao criticar repetidamente Powell e sugerir que tem autoridade para destituí-lo antes do fim de seu mandato. As ações americanas caíram nesta segunda-feira, à medida que os investidores avaliavam as chances de uma possível remoção de Powell, com o índice S&P 500 recuando 1,5%.

Na semana passada, o presidente lançou uma rajada de críticas contra Powell após o Banco Central Europeu reduzir sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 2,25%. O presidente dos EUA voltou a reclamar que o Federal Reserve não está cortando os juros com rapidez suficiente.

As declarações de Trump ocorrem justamente quando bancos centrais e formuladores de políticas econômicas de todo o mundo se reúnem nesta semana em Washington para as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

“Não estou satisfeito com ele. Eu já deixei isso claro. E olha, se eu quiser tirá-lo, ele sai rapidinho, pode acreditar,” disse Trump a repórteres durante um encontro com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

A decisão de Trump de impor tarifas abrangentes sobre importações estrangeiras levantou preocupações de que a inflação possa aumentar, à medida que consumidores e empresas começarem a sentir o impacto dos novos encargos.

Em um discurso na semana passada no Economic Club de Chicago, Powell afirmou que o Fed precisa garantir que as tarifas não desencadeiem um aumento mais persistente da inflação, e indicou que o banco central “esperará por maior clareza antes de considerar qualquer ajuste em sua política monetária”.

Ele também sugeriu que Trump não pode removê-lo do cargo, afirmando que “nossa independência é uma questão legal”, e que o estatuto do Fed mostra que “não há demissão, exceto por justa causa”.

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, disse a repórteres na sexta-feira que o presidente está estudando a possibilidade de demitir Powell.