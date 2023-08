Ripple vs SEC: tudo sobre a vitória da Ripple e o impacto no mercado de criptomoedas

Recentemente, uma decisão judicial mudou os rumos da regulação de criptomoedas nos Estados Unidos. Uma juíza determinou que a XRP, criptomoeda desenvolvida pela Ripple, não é um valor mobiliário como acusava a Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC, na sigla em inglês). Isso pode influenciar não apenas outros processos similares, contra Coinbase e Binance, mas também indicar a abordagem que a regulação pode assumir no país.

A XRP chegou a disparar 80% no dia da decisão e outras criptos como Cardano e Solana também aproveitaram o movimento de alta. Como decisões como esta podem influenciar o mercado daqui para frente? Entenda:

