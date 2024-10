Ripple e Mercado Bitcoin fazem parceria para transformar pagamentos internacionais

Nesta quinta-feira, 3, a Ripple, empresa do setor de criptomoedas, anunciou o lançamento de uma nova solução, desta vez focada em pagamentos internacionais.

Em parceria com o Mercado Bitcoin, corretora de criptomoedas brasileira, a solução deve permitir que empresas utilizem a tecnologia blockchain para facilitar pagamentos internacionais, que segundo um comunicado de imprensa, devem se tornar “mais rápidos, baratos e eficientes de forma segura”.

"O Ripple Payments oferece recursos exclusivos que são importantes para empresas de criptomoedas, permitindo que elas simplifiquem as operações, otimizem a liquidez e, finalmente, melhorem as margens por meio da liquidação de pagamentos em tempo real”, disse Silvio Pegado, Diretor Geral LatAm na Ripple.

Uma das grandes vantagens da solução para os pagamentos transfronteiriços está na utilização da tecnologia blockchain, que permite transações 24 horas por dia, sete dias por semana.

Anteriormente a Ripple já havia feito um lançamento chamado "on-demand liquidity" ou "ODL" no Brasil, envolvendo transações internacionais, conhecidas como "cross-border", em parceria com o Travelex Bank.

"Hoje, estamos lançando uma nova versão que oferece os mesmos benefícios da nossa solução ODL: pagamentos mais rápidos, mais eficientes e mais competitivos em relação ao custo, só que com melhorias como um onboarding mais rápido e acesso completo à amplitude da rede de pagamentos da Ripple. Ao invés de trabalhar na camada de tecnologia, a Ripple agora está no fluxo de dinheiro, o que significa que agora podemos gerenciar e liquidar pagamentos pelos nossos clientes", disse Silvio Pegado em entrevista à EXAME.

Parceria com o Mercado Bitcoin

O Mercado Bitcoin será o primeiro cliente no Brasil a utilizar a solução, para transferir valores. A primeira operação será entre o Mercado Bitcoin para o Mercado Bitcoin Portugal. O objetivo é melhorar as operações internas de tesouraria da corretora entre o Brasil e Portugal.

"A ideia é fornecer uma transferência simplificada por meio da expertise da Ripple, nossa parceira internacional especializada em pagamentos internacionais", disse Jordan Abud, head de Banking do MB.

"Ao mesmo tempo, essa parceria permite que o Mercado Bitcoin dê mais um passo em direção à internacionalização de seus serviços. A possibilidade de facilitar esse tipo de operação, oferecendo custos mais baixos e tornando a plataforma ainda mais completa mostra nosso comprometimento com os clientes, ao mesmo tempo em que expandimos o portfólio de produtos que oferecemos hoje”, acrescentou.

Segundo um comunicado, oferecer suporte a pagamentos internacionais para clientes corporativos e de varejo também está nos planos para o futuro.

A parceria com o Mercado Bitcoin sinaliza novos passos da Ripple no mercado brasileiro. Segundo Silvio Pegado em entrevista à EXAME, a empresa enxerga o país como uma "âncora" para seus negócios na América Latina.

"O Brasil é um mercado líder em cripto por conta de sua abordagem inovadora em relação à regulação, adoção de bancos e instituições tradicionais e uma crescente comunidade de desenvolvedores que enxergam uma oportunidade de usar cripto para melhorar o sistema financeiro tradicional", disse ele.

