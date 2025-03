Reserva nos EUA é "divisor de águas" para o bitcoin mesmo com queda no preço, diz empresa

A criação de uma reserva estratégica de bitcoin nos Estados Unidos é um "divisor de águas" para a criptomoeda, com um potencial que vai além da situação atual do preço do ativo. É o que avalia a empresa K33 em um novo relatório divulgado nesta semana, abordando a queda do bitcoin no curto prazo e o seu cenário futuro.

Para a empresa, é preciso ir além do pessimismo atual disseminado entre investidores e entender a relevância do projeto. Para os analistas da K33, a queda atual reflete principalmente um movimento de venda como forma de reduzir a exposição a risco entre investidores.

A K33 pontua que o presidente Donald Trump parece "indiferente" ao risco de recessão nos Estados Unidos. Esse fator, combinado aos diversos anúncios sobre imposição de tarifas a outros países, resultou em uma forte aversão ao risco no mercado, derrubando o bitcoin e outros ativos.

Mesmo assim, os analistas afirmam que o bitcoin segue com um desempenho positivo na comparação com o período anterior às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em relação ao período do início de novembro de 2024, a criptomoeda ainda acumula ganhos de 13%, superando índices relevantes do mercado, como o de Nasdaq.

A avaliação da empresa é que isso reflete a concretização de promessas feitas por Trump para o mercado cripto, incluindo a criação da reserva estratégia. A visão dos analistas é que a venda não teria ocorrido por uma "decepção" com o projeto, mas sim pelo momento macroeconômico atual.

"Essa reserva é um divisor de águas para o bitcoin. É um salto gigante na legitimação do bitcoin como uma reserva de valor global e é uma desconexão grande do seu desempenho atual, motivado por outras forças de mercado. A incerteza global pode demorar para ser resolvida, mas o preço atual é uma oportunidade sólida", diz a K33.

Os analistas destacam que "a mais influente potência global acaba de sinalizar o fim das vendas de bitcoin. Além disso, ela está explorando caminhos para adquirir mais unidades. Isso pode gerar um exemplo para outros países, resultando em uma nova era para o bitcoin".

"Por isso, nós acreditamos que o atual cenário é favorável para um acúmulo de exposição [à criptomoeda] com foco no longo prazo, conforme as incertezas de curto prazo estão se materializando e sendo digeridas pelo mercado", explica a empresa.

