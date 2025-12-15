Reino Unido quer regular criptomoedas até 2027 para ser 'hub' do setor

Editor do Future of Money
O governo do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira, 15, que pretende implementar uma nova regulamentação para o mercado de criptomoedas até 2027. O objetivo do país é atrair investimentos e incentivar a inovação por meio da tecnologia blockchain, posicionando a nação como um "hub" para o mercado.
"As empresas de criptoativos receberão apoio para inovar e crescer graças aos planos para transformar o Reino Unido em um destino global para ativos digitais e atrair mais investimentos", declarou o governo. A expectativa é que as regras para o setor entrem em vigor até 2027.
O país espera que a nova regulação dê "clareza jurídica" para o setor de criptomoedas e "aumente a confiança dos consumidores" ao fornecer mecanismos de proteção para investidores. A regulação ficará sob a responsabilidade da Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês).
Na prática, a medida coloca o mercado cripto britânico sob o guarda-chuva do regulador tradicional do mercado financeiro. Com isso, as empresas do setor precisarão atender a uma série de exigências, incluindo padrões de transparência já definidos pela autoridade.
"Por meio desse novo regime, o Reino Unido está ajudando a moldar os padrões globais para a regulamentação de criptoativos. O regime foi concebido para apoiar a inovação responsável, garantir mercados abertos e competitivos e promover o Reino Unido como um destino preferencial para empresas de ativos digitais", afirma o governo.
Apesar das expectativas do governo, as novas regras ainda devem demorar pouco mais de um ano para entrarem em vigor, criando uma janela de adequação e transição para o mercado de criptomoedas. Além do incentivo à inovação, a regulação apresenta um foco em aspectos de transparência e segurança.
Ao mesmo tempo, o objetivo do Reino Unido de se tornar um "hub" para o mercado cripto por meio da regulação também enfrenta desafios. A União Europeia aprovou uma regulamentação para o setor que já está em vigor, e os Estados Unidos começaram a avançar no tema.
O país aprovou uma regulação específica para as stablecoins em julho deste ano, e a expectativa é que aprove uma regulamentação geral para o setor em 2026. Na América do Sul, o Brasil também conta com uma regulação aprovada e em vigor. Com isso, o Reino Unido deve enfrentar uma concorrência intensa para atrair investimentos e empresas do segmento.
