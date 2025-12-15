Reino Unido quer regular criptomoedas até 2027 para ser 'hub' do setor

O governo do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira, 15, que pretende implementar uma nova regulamentação para o mercado de criptomoedas até 2027. O objetivo do país é atrair investimentos e incentivar a inovação por meio da tecnologia blockchain, posicionando a nação como um "hub" para o mercado.

"As empresas de criptoativos receberão apoio para inovar e crescer graças aos planos para transformar o Reino Unido em um destino global para ativos digitais e atrair mais investimentos", declarou o governo. A expectativa é que as regras para o setor entrem em vigor até 2027.

O país espera que a nova regulação dê "clareza jurídica" para o setor de criptomoedas e "aumente a confiança dos consumidores" ao fornecer mecanismos de proteção para investidores. A regulação ficará sob a responsabilidade da Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês).

Na prática, a medida coloca o mercado cripto britânico sob o guarda-chuva do regulador tradicional do mercado financeiro. Com isso, as empresas do setor precisarão atender a uma série de exigências, incluindo padrões de transparência já definidos pela autoridade.

"Por meio desse novo regime, o Reino Unido está ajudando a moldar os padrões globais para a regulamentação de criptoativos. O regime foi concebido para apoiar a inovação responsável, garantir mercados abertos e competitivos e promover o Reino Unido como um destino preferencial para empresas de ativos digitais", afirma o governo.

Regulação avança ao redor do mundo

Apesar das expectativas do governo, as novas regras ainda devem demorar pouco mais de um ano para entrarem em vigor, criando uma janela de adequação e transição para o mercado de criptomoedas. Além do incentivo à inovação, a regulação apresenta um foco em aspectos de transparência e segurança.

Ao mesmo tempo, o objetivo do Reino Unido de se tornar um "hub" para o mercado cripto por meio da regulação também enfrenta desafios. A União Europeia aprovou uma regulamentação para o setor que já está em vigor, e os Estados Unidos começaram a avançar no tema.

O país aprovou uma regulação específica para as stablecoins em julho deste ano, e a expectativa é que aprove uma regulamentação geral para o setor em 2026. Na América do Sul, o Brasil também conta com uma regulação aprovada e em vigor. Com isso, o Reino Unido deve enfrentar uma concorrência intensa para atrair investimentos e empresas do segmento.

