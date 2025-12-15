Future of Money

Paquistão anuncia tokenização de US$ 2 bilhões em ativos do país

Governo anunciou parceria com a corretora de criptomoedas Binance para tokenizar diferentes tipos de ativos estatais

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16h03.

O governo do Paquistão anunciou na última sexta-feira, 12, que pretende tokenizar US$ 2 bilhões (R$ 10,82 bilhões, na cotação atual) em ativos do país. A operação deverá ser realizada pela corretora de criptomoedas Binance, que fechou uma parceria com a nação voltada à exploração do potencial da tokenização de ativos.

De acordo com informações divulgadas pela Reuters, a Binance e o governo do Paquistão já assinaram o memorando de entendimento sobre a parceria. Agora, a corretora precisará explorar os possíveis efeitos e ganhos da tokenização dos ativos propostos.

A expectativa do governo é que a operação consiga tokenizar títulos do tesouro, títulos de dívida pública e reservas de commodities do país, ajudando tanto a aumentar a liquidez desses ativos quanto a atrair novos investidores para a nação asiática. Ainda não há informações sobre quando a operação se concretizará.

Entre as reservas de commodities que poderão ser tokenizadas no futuro estão os estoques de petróleo, gás natural e de minerais do Paquistão. Todo o processo precisará da aprovação das entidades regulatórias responsáveis por supervisionar o mercado financeiro do país.

O Paquistão espera que o uso da tecnologia blockchain aumente a transparência em torno dos seus ativos e ajude a atrair investidores internacionais para o país. Muhammad Aurangzeb, ministro das Finanças do Paquistão, disse que a parceria mostra uma nova trajetória do país para o mercado cripto.

Avanço da tokenização

Desde a mudança no governo do Paquistão em 2024, o país intensificou os esforços envolvendo o mercado de criptomoedas. A nova administração avançou na regulação do setor e deve emitir as primeiras licenças para corretoras de criptomoedas em 2026, além do novo projeto de tokenização.

A iniciativa também representa um avanço importante na adoção da tecnologia blockchain por países. Se o projeto avançar, o Paquistão deve desenvolver a maior iniciativa estatal de tokenização de ativos até o momento, assumindo uma liderança no segmento.

A tokenização é um processo de registro de ativos em redes blockchain com a criação de tokens digitais correspondentes. O processo tem ganhado espaço no mercado por trazer ganhos como maior eficiência, custos menores, eliminação de intermediários, maior transparência e fracionalidade de ativos.

