'Rali' do Bitcoin impulsionado por Trump perde força no final de 2024

O Bitcoin encerra 2024 com um desempenho marcante, mas com sinais de perda de fôlego.

Após o rali que seguiu a vitória de Donald Trump na eleição presidencial de novembro, a principal criptomoeda mundial caiu para US$ 93.085 (R$ 574 mil), cerca de US$ 15 mil (R$ 92 mil) abaixo do recorde alcançado em meados de dezembro. Outros tokens como Ethereum e Dogecoin também enfrentam dificuldades para manter o impulso, segundo informações da Bloomberg.

O mercado cripto recebeu um grande estímulo com as promessas de Trump de adotar regulações favoráveis e explorar a criação de uma reserva nacional de Bitcoin. No entanto, a expectativa de cortes mais tímidos nas taxas de juros pelo Federal Reserve esfriou o entusiasmo dos investidores, reduzindo o volume de negociações.

Desde o anúncio da vitória de Trump, o Bitcoin acumulou alta de aproximadamente 120% em 2024, superando investimentos tradicionais como ações globais e ouro. O movimento foi intensificado pelo contraste entre as políticas de Trump e a abordagem mais rigorosa da administração Biden, que havia adotado medidas regulatórias mais restritivas ao setor de criptomoedas.

Momento pós-eleição

Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone Group, destacou que o “momentum do movimento pós-eleição” no Bitcoin perdeu força. Ele também atribuiu a queda recente aos fluxos de saída de fundos negociados em bolsa (ETFs) ligados à criptomoeda.

Enquanto isso, a MicroStrategy, empresa de software que se tornou um dos maiores acumuladores de Bitcoin, intensificou suas compras nas últimas semanas. Com mais de US$ 40 bilhões (R$ 247 bilhões) em ativos digitais, a empresa é um importante termômetro do mercado, e traders aguardam novos anúncios de aquisição.

Apesar da recente retração, o Bitcoin consolidou um retorno impressionante em 2024, repetindo a recuperação observada em 2023, quando dobrou de valor após um mercado de baixa prolongado. A valorização reflete o crescente interesse de investidores institucionais e a narrativa de que a criptomoeda pode ser uma reserva de valor no contexto econômico global.

Futuro do Bitcoin

Olhando para o futuro, os olhos do mercado estão voltados para o início do governo Trump, em janeiro de 2025. As expectativas giram em torno de maior clareza regulatória e de possíveis iniciativas para estimular a adoção de criptomoedas nos Estados Unidos.

Caso a administração republicana entregue políticas que atendam às expectativas do mercado, o Bitcoin pode voltar a registrar máximas históricas. Por outro lado, qualquer sinal de desaceleração nos planos de Trump ou de resistência política pode pressionar ainda mais os preços.

Com um ano que trouxe altas expressivas e desafios, o setor de criptomoedas inicia 2025 com incertezas, mas também com a esperança de um cenário regulatório mais estável e promissor.