7 erros que podem sabotar seus lucros com criptomoedas em 2025

Quem esperava o tradicional rali de Natal do bitcoin ficou frustrado. Com uma queda dominante nos últimos dez dias, a moeda até apresentou uma leve recuperação, mas resiste em retornar ao patamar dos US$ 100 mil.

No momento, a moeda está sendo cotada na faixa dos US$ 95 mil. Muitas altcoins também sofreram desvalorização e tentam retomar o fôlego.

Um dos principais motivos da apreensão dos investidores é a incerteza no cenário macroeconômico. Para 2025, o Fed, o banco central americano, sinalizou que deve realizar menos cortes de juros, na contramão das expectativas do mercado. Com menos incentivos econômicos, cria-se um cenário de menor liquidez e maior seletividade nos aportes, o que tende a pressionar ativos de risco, como os digitais.

Ainda assim, acredito que temos motivos para estar confiantes em novas valorizações neste ciclo, principalmente ao considerar um importante catalisador à frente: a posse do novo presidente dos EUA e entusiasta cripto, Donald Trump, no próximo dia 20, e do novo presidente da SEC, Paul Atkins.

Por ora, o arrefecimento da criptoesfera pode parecer um balde de água fria, mas é fundamental para garantir a sustentabilidade do mercado. Esse ajuste ajuda a restaurar a racionalidade, e a conter os ânimos e os excessos característicos de um bull market.

Em 2025, meu desejo é que vocês consigam encontrar o equilíbrio tão essencial para investir com sucesso em criptomoedas. Medo, ganância e suas nuances são sentimentos que podem levar a muitos prejuízos. Autoconhecimento, estudo e experiência não devem ser negligenciados se a intenção é construir riqueza com cripto.

Para o próximo ano, trabalhe para alinhar esse tripé e poderá evitar erros comuns que atrapalham o seu desempenho como investidor.

Elimine esses 7 erros e veja sua carteira multiplicar:

1.Investir com base em dicas, não em dados

Um erro frequente é seguir conselhos de quem nunca teve resultados comprovados. Muitos "gurus" recomendam moedas ou estratégias sem arriscar o próprio dinheiro. Antes de aceitar qualquer dica, se pergunte: qual é o histórico de resultados da pessoa que está falando? Ela aplica suas próprias sugestões com capital próprio? Sempre busque fontes confiáveis e analise os dados antes de investir.

Durante todo o ano de 2024, escrevi uma série de colunas que ensinam a observar dados on-chain, gráficos, fundamentos e o sentimento do mercado. Revisite esses textos para 2025 e terá uma boa base para tomar decisões.

Se você é iniciante na criptoesfera, pode começar por aqui.

2.Não entender a diferença entre volatilidade e risco

A volatilidade no mercado cripto é tipicamente intensa, mas isso não significa que você esteja arriscando tudo a cada investimento. Para 2025, tenha claro em mente que, enquanto no curto prazo os preços podem flutuar bruscamente, no longo prazo, essa volatilidade pode se transformar em retornos exponenciais.

Curto prazo - Volatilidade pode parecer risco.

Longo prazo - Volatilidade significa performance.

Veja abaixo o gráfico do Statmuse.com com os retornos ao longo de cinco anos do S&P500 em comparação com o bitcoin.

3. Tentar cronometrar o mercado

Tem muita gente que perde dinheiro ao tentar acertar o "topo" ou o "fundo" do mercado. Essa prática não só é extremamente difícil, como também pode levar a decisões precipitadas.

Apostar na estratégia de Dollar-Cost Averaging (DCA) é tanto financeira quanto emocionalmente mais eficiente. Você investe sem depender das flutuações e, consequentemente, sem sofrer uma montanha-russa sentimental.

O DCA é uma estratégia em que o investidor faz aportes regulares, independentemente do preço. Isso reduz o impacto da volatilidade e ajuda a construir patrimônio com consistência.

4. Ignorar o ciclo do lucro exponencial

Um dos segredos mais poderosos para criar riqueza no mercado cripto é o reinvestimento contínuo. Você cria um círculo virtuoso que consiste em investir regularmente em bons ativos, rebalancear sua carteira e utilizar os lucros para comprar mais criptos de qualidade.

Esse movimento bem executado resulta em um crescimento exponencial que vai te ajudar a construir fortuna ao longo dos anos. Desde 2017, venho utilizando essa estratégia e já multipliquei meu patrimônio várias vezes.

Lembre-se: investir apenas uma vez e esquecer as moedas na carteira não é suficiente. A chave está na constância e no ajuste contínuo.

5. Não avaliar risco x retorno

Antes de investir, reflita se o risco que pretende correr está alinhado às suas expectativas. Por exemplo: "Estou disposto a aceitar uma perda potencial de 50% para ter um retorno de 200%?"

Essa análise deve fazer parte da sua estratégia para evitar frustrações.

6. Se apavorar nas quedas

Desvalorizações acentuadas são comuns, mas historicamente o mercado vem demonstrando resiliência. Estude a dinâmica dos ciclos e não se desespere toda vez que uma queda acontecer.

Os ciclos de alta não são jornadas lineares de valorização. Eles também incluem correções, momentos em que os preços recuam depois de períodos de forte alta. Essas correções são naturais e, muitas vezes, necessárias para consolidar os níveis de preços, corrigir excessos especulativos e abrir espaço para novas pernadas de alta.

O gráfico a seguir do Coinglass considera todos os bull markets desde a gênese do mercado cripto. Observe como o ativo também enfrentou correções — algumas muito acentuadas — durante esses períodos.

O problema é que muitos investidores se apavoram com as quedas e se apressam para vender suas criptos, podendo transformar perdas temporárias em prejuízos definitivos.

Para ser bem-sucedido, mantenha a calma e se concentre na visão de longo prazo. Nessas horas, revisitar sua tese de investimento faz toda a diferença. Se os fundamentos que motivaram sua compra continuam fortes, vender durante uma correção pode ser um erro.

Encare as quedas como uma oportunidade de aprendizado e, em muitos casos, de compra. Entender que os ciclos de alta incluem momentos de retração é o que separa os investidores conscientes daqueles que só reagem ao medo.

7. Não entender os ciclos das narrativas

No mercado cripto, as narrativas podem ser tão relevantes quanto os fundamentos. A cada ciclo, surgem temas que capturam a atenção dos investidores e impulsionam determinados ativos de forma exponencial.

No ciclo de alta de 2020/2021, por exemplo, se destacaram a narrativa do verão DeFi, criptomoedas do metaverso e os NFTs. Na temporada atual, são assuntos como IA, ativos do mundo real (RWA) e memecoins que ocupam o centro do palco.

É importante perceber que o mercado é movido por tendências que se renovam. Assim como ganham força durante determinado período, as narrativas podem simplesmente desaparecer em outro e serem substituídas por novos temas. Devemos ter muito cuidado, portanto, para não nos prendermos a histórias passadas.

Narrativas bem fundamentadas podem ser catalisadores poderosos de valor, mas é fundamental saber identificar o timing: entrar cedo, enquanto a narrativa ganha força, e sair no momento certo, antes que o entusiasmo atinja níveis insustentáveis.

Consciente dessa dinâmica, você evita investir tarde demais em ativos supervalorizados ou abandonar oportunidades antes de atingirem todo o seu potencial. Isso não significa seguir tendências cegamente, mas usá-las como uma ferramenta estratégica para maximizar os resultados.

Compreender os ciclos das narrativas é só uma parte do desafio. A transformação de verdade vai acontecer quando você aplicar todas essas lições que discutimos para corrigir erros e refinar a sua abordagem. Faça diferente em 2025!

