O que Wall Street espera para 2025 com Trump na Casa Branca?

Wall Street está otimista de que um mercado de ações aquecido, taxas de juros em queda e a agenda de regulamentação mais leve de Donald Trump levarão a uma recuperação dos negócios em 2025. Mas o nervosismo permanece graças à imprevisibilidade do presidente eleito.

Segundo reportagem do The Wall Street Journal, investidores estão animados a partir da escolha de Andrew Ferguson, membro republicano da Comissão Federal de Comércio, para suceder Lina Khan no órgão antitruste. Ferguson e os republicanos devem desmantelar as diretrizes de Khan que deram à agência novos poderes legais para tentar bloquear negócios.

Espera-se que Ferguson e a administração de Trump mantenham a pressão sobre as grandes empresas de tecnologia. Isso pode incluir gigantes como Apple e Meta, que se esquivaram nos últimos anos de acordos de regulação.

Ambiente favorável, mas com cautela

Taxas de juros em declínio e mercados animados devem ajudar a trazer CEOs e empresas de private equity de volta à mesa de negócios. Taxas mais baixas tornam mais acessível financiar acordos com dívida, enquanto o aumento dos preços das ações encoraja os CEOs a usar seus papéis como moeda para financiar acordos.

Em meados de dezembro, o Federal Reserve reduziu as taxas de juros pela terceira vez em 2024, ao mesmo tempo em que sinalizou outros dois cortes no próximo ano. Se os movimentos do Fed não atenderem às expectativas dos investidores, isso pode desencadear volatilidade no mercado de ações. O índice S&P 500 ganhou cerca de 25% até agora em 2024.

Ainda assim, os investidores ainda estão tentando analisar os prováveis ​​movimentos de Trump. Ele prometeu impor tarifas de 25% sobre produtos que entram nos EUA do México e Canadá. Ele também ameaçou impor uma taxa adicional de 10% sobre produtos da China.

Segundo o WSJ, a escolha de Trump para secretário do Tesouro, Scott Bessent, sugeriu que as tarifas são uma ferramenta de negociação. Antes de ser selecionado, Bessent disse aos investidores que a "arma tarifária sempre estará carregada e na mesa, mas raramente será disparada".

Se tarifas altas realmente se concretizarem, elas podem desencorajar empresas estrangeiras a fazer negócios nos EUA como uma forma de contornar esse dispositivo. Elas também podem forçar os importadores americanos a repassar os custos adicionais aos consumidores, tornando mais difícil para o Fed reduzir as taxas.