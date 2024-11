R$ 12,8 bilhões em opções de bitcoin e ether vencem hoje: entenda os impactos

O mercado de criptomoedas verá o vencimento de contratos de opções de bitcoin e ether no valor de US$ 2,29 bilhões nesta sexta-feira, 1. Esse grande vencimento pode impactar a ação de preço dessas criptomoedas.

Com opções de bitcoin avaliadas em US$ 1,94 bilhão e ether em US$ 344,92 milhões, os traders estão se preparando para uma possível volatilidade.

Opções cripto prestes a expirar

O vencimento de opções de bitcoin envolve 28.125 contratos, segundo dados da Deribit. Para o ether, as opções que expiram totalizam 137.866 contratos.

Essas opções de bitcoin que estão expirando têm um preço máximo de US$ 69 mil e uma relação put-to-call de 0,92. Como a relação put-to-call está abaixo de 1, isso indica um sentimento geralmente otimista.

Em comparação, seus equivalentes de ether têm um preço máximo de US$ 2.550 e uma relação put-to-call de 0,69, refletindo uma perspectiva de mercado similar.

Segundo analistas da Greek.live, recentes quedas de preço e fatores externos, como as eleições nos EUA, levaram a um leve aumento na volatilidade implícita (IV). No entanto, observam que o ponto máximo do bitcoin está em um alto anual, com ótimas oportunidades de trading agora disponíveis no mercado.

Bitcoin atingiu US$ 73.500 esta semana, apenas US$ 100 abaixo de um novo recorde histórico, mas depois entrou em alta velocidade, voltando abaixo de US$ 70.000. O ponto máximo alcançou um novo alto para o ano esta semana, enquanto o ether lutou perto de um novo baixo para o ano, e o ponto de dor máxima também caiu esta semana.

O principal fio do mercado esta semana é a eleição nos EUA, e agora que a IV do ATM do bitcoin em 8 de novembro está próxima de 70%, e o bitcoin está oscilando perto de novos altos, há ótimas oportunidades de trading em todas as visões.

Movimentação e projeção de preço

O bitcoin está negociado atualmente a US$ 69.268, enquanto o ether está a US$ 2.503. Isso coloca o bitcoin acima de seu ponto máximo, enquanto o ether permanece abaixo dele. A teoria do Max Pain sugere que os preços das opções tendem a convergir para os preços de exercício com a maior concentração de contratos prestes a expirar sem valor, conhecidos como pontos de dor máxima.

Para o bitcoin, isso implica uma possível retração em direção a US$ 69 mil, provavelmente provocando volatilidade de mercado de curto prazo. Embora os vencimentos de opções frequentemente causem oscilações temporárias de preço, os mercados geralmente se estabilizam logo em seguida.

Com o vencimento de alto volume de hoje, os traders devem antecipar flutuações similares que podem moldar as tendências de curto prazo.

Os mercados também devem se preparar para a volatilidade devido ao relatório de empregos não agrícolas (NFP) na primeira sexta-feira de novembro. Esses dados macroeconômicos dos EUA, juntamente com as eleições americanas na terça-feira, também podem definir a próxima tendência.

Temos o NFP amanhã e a eleição nos EUA na próxima semana, então não force nenhum trade até então. Observe o mercado e só faça setups claros de A+ – qualquer coisa a menos não vale a pena de qualquer forma – escreveu um trader no X.

Matéria escrita por Lockridge Okoth no BeinCrypto. O portal BeinCrypto é parceiro da EXAME.

