BTG diz que recomendação em cripto rendeu o dobro do S&P; veja alocação sugerida para novembro

Nesta sexta-feira, 1º, a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgou suas recomendações de investimento para o mês de novembro. Ainda de acordo com dados divulgados pelos seus especialistas em research de criptomoedas, a performance da carteira recomendada da Mynt ultrapassou o S&P 500, o CDI, Ibov, dólar e o ouro.

Dividida entre os perfis conservador, moderado e sofisticado, a carteira recomendada para os investidores de perfil moderado foi quem teve a performance que superou diversos investimentos tradicionais no último ano, de acordo com a Mynt.

Enquanto o S&P 500, principal índice de ações americano, obteve performance de 53,1%, a carteira recomendada para o perfil moderado apresentou ganhos de 98,5%. Os números representam uma performance de quase o dobro do S&P para as criptomoedas.

Segundo os especialistas da Mynt, as criptomoedas passam por um processo rigoroso de avaliação antes de entrar na carteira recomendada, que é disponibilizada na íntegra mensalmente no site e aplicativo da Mynt. Além disso, a plataforma também oferece o “Modo Inteligente”, em que o investidor pode comprar a carteira recomendada mais adequada para o seu perfil e ela é rebalanceada automaticamente todo mês.

GRÁTIS: CONHEÇA AS 3 MELHORES ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Recomendações para novembro

Para novembro, o time de research da Mynt incluiu uma nova criptomoeda na carteira recomendada e em seu portfólio. A JTO, da rede Jito, integra as recomendações das carteiras moderada e sofisticada.

“A inclusão de Jito (JTO) nas carteiras Moderada e Sofisticada visa expandir a exposição ao subsetor de plataformas de liquid staking em DeFi, complementando a posição de Lido (LDO) com uma solução similar na rede Solana”, disseram os analistas da Mynt.

“Nos últimos seis meses, o valor em staking na Jito aumentou em mais de 70%, enquanto a receita gerada pelo protocolo registrou crescimento de 113% no mesmo período, demonstrando a expansão sólida e o interesse crescente dos usuários da Solana no protocolo”, acrescentaram.

“A combinação de maior adoção de sua infraestrutura, retorno ampliado aos validadores e a participação ativa dos detentores de JTO cria um ciclo positivo para a valorização do token no longo prazo, posicionando-o como uma peça central no ecossistema da Solana”, concluiu o time de research da Mynt na carteira recomendada, disponível na íntegra no site e aplicativo da plataforma.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok