Criptomoeda Immutable despenca mais de 10% após SEC indicar possível processo

A criptomoeda IMX é um dos destaques negativos do mercado nesta sexta-feira, 1º. O motivo é a forte queda do ativo após a plataforma de jogos em blockchain Immutable - criadora da moeda digital - receber uma notificação da SEC sobre possíveis violações de leis norte-americanas para o mercado financeiro.

A Immutable recebeu o chamado "Wells Notice", uma notificação que é enviada para empresas caso o regulador perceba alguma possível violação das leis de valores mobiliários. A notificação em si não significa que algum crime foi efetivamente cometido, mas pode anteceder a abertura de processos pela SEC.

O anúncio pelo projeto sobre o recebimento da notificação rendeu uma reação negativa do mercado. Dados da plataforma CoinGecko indicam que, nas últimas 24 horas, a criptomoeda IMX acumula queda de 11,5%, registrando a maior queda no dia entre as 100 maiores criptos do mercado.

Por outro lado, a organização criticou a postura da SEC. "Antes do envio de uma Wells Notice, geralmente há vários meses de entrevistas e conversas entre o conselho da companhia e a SEC, para que a SEC possa entender completamente a situação", afirmou em uma publicação no X, antigo Twitter.

Quer saber as novidades que mexem com o mercado cripto? Assine gratuitamente a newsletter do Future of Money!



"Ao invés disso, na nossa primeira interação com a SEC, nós fomos informados de uma Wells Notice seria emitida para a nossa companhia em menos de uma semana. E nós recebemos a notificação horas depois", destacou a empresa.

Apesar da notificação não especificar qual ação poderia ter violado as leis do país, a Immutable avalia que o regulador pode ter considerado como ilegal a listagem e vendas privadas da criptomoeda durante o ano de 2021. Entretanto, ela destacou que a notificação possui "poucos detalhes".

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

"Nós estamos confiantes com relação à nossa posição, no valor que a posse digital de ativos pode trazer para os 3,1 bilhões de jogadores ao redor do mundo e no poder do blockchain para criar uma internet melhor. Se for necessário, vamos lutar por nossos direitos e nossa indústria de forma vigorosa", prometeu a companhia.

Apenas em 2024, a SEC já enviou notificações semelhantes para diversos projetos e empresas do mercado cripto. Entre elas, estão a corretora Crypto.com e o marketplace de NFTs OpenSea, além da plataforma de negociação de ativos Robinhood. A exchange descentralizada Uniswap também foi alvo de uma notificação.