Puma entra para o mundo cripto e muda nome no Twitter para Puma.eth

A Puma é o nome mais recente de uma lista de grandes marcas que só cresce. A empresa anunciou a compra de uma URL descentralizada no blockchain e o lançamento de seu próprio token não-fungível (NFT), ao alterar seu nome do Twitter para Puma.eth. A marca de roupas esportivas registrou o nome de domínio no Ethereum Name Service, ou ENS.

Outras grandes marcas com domínios “.eth” são a Budweiser, subsidiária da Anheuser-Busch InBev, que comprou o domínio “Beer.eth” através da ENS no OpenSea por 30 unidades de ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, no ano passado. E quando a rede de fast-food White Castle registrou o “whitecastleofficial.eth”, o ex-diretor de operações da ENS até publicou sua empolgação no Twitter.

Todas as carteiras “.eth” são tokens não-fungíveis que podem ser "facilmente conectados ao ecossistema de NFTs em constante expansão", como diz uma publicação do blog da ENS. Alguns dos benefícios de um nome ENS incluem a capacidade de receber qualquer criptomoeda, token ou ativo baseado em blockchain, além de poder contar com um site descentralizado e armazenar informações de perfil como avatar, endereço de e-mail ou nome de usuário no Twitter.

O ENS da Puma é mais um dos vários movimentos relacionados ao universo dos NFTs que a empresa fez recentemente. De acordo com a página Puma.eth no OpenSea, a gigante das roupas esportivas investiu em várias coleções de NFTs inspiradas em felinos, incluindo Cool Cats, Lazy Lions, Gutter Cat Gang e CatBlox.

No momento, a Puma ocupa o 13º lugar no “.eth Leaderboard”, que lista as contas do Twitter mais seguidas com nomes “.eth”. Em primeiro lugar está o “paroquialton.eth”, da celebridade Paris Hilton, e em segundo vem “shaq.eth”, do ex-jogador da NBA Shaquille O'Neal.

A Puma é uma das maiores marcas globais de roupas esportivas ao lado da Nike e da Adidas, que fizeram suas próprias entradas na Web 3.0 com grande sucesso. A Nike adquiriu a marca virtual de tênis e colecionáveis ​​RTFKT, enquanto a Adidas lançou NFTs em parceria com Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic e GMoney.

O Ethereum Name Service tem um total de 724.096 nomes de ENS criados até o momento, de acordo com a Dune Analytics, e teve o maior número de registros mensais nos últimos meses. O concorrente da ENS, a Unstoppable Domains, tem mais de 2 milhões de domínios registrados, de acordo com o site da empresa. A Unstoppable Domains lançou recentemente seu próprio serviço de login único para Ethereum e Polygon chamado “Login”. À medida que mais e mais aplicativos descentralizados, carteiras, corretoras e marketplaces suportarem nomes de usuário em NFTs, os usuários da Web 3.0 adotarão cada vez mais URLs descentralizadas para suas identidades digitais.

