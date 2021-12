Com foco no metaverso, Adidas anuncia parceria com gigantes dos NFTs

A Adidas está apostando alto no metaverso. Depois de anunciar a compra de um terreno virtual na plataforma The Sandbox para a criação do "Adiverso" — o metaverso da marca — e de divulgar uma parceria com a corretora cripto Coinbase, agora a marca de roupas e artigos esportivos divulgou parceria com três dos maiores nomes do mercado de NFTs.

A companhia alemã anunciou nesta quinta-feira, 2, uma parceria com a Yuga Labs, empresa por trás da coleção de NFTs Bored Ape Yacht Club (BAYC), uma das mais populares, requisitadas e caras deste mercado, e divulgou uma imagem de um Bored Ape vestido com roupas da marca — que agora é a foto de perfil da Adidas no Twitter.

Além disso, a empresa fechou parceria também com a série de quadrinhos em NFT Punks Comic e com o investidor de criptoativos Gmoney. Os três novos parceiros divulgaram imagens sugerindo uma nova coleção de NFTs envolvendo as quatro marcas.

A Adidas ainda publicou um vídeo sobre a parceria, que mostra avatares em 3D de um personagem inspirado em Gmoney, um personagem de Punks Comic e um Bored Ape vestido de Adidas caindo em um terreno com o logo da empresa, com a canção What a Wonderful World, de Louis Armstrong, ao fundo (assista abaixo). "Hoje nós pulamos para dentro do metaverso com Bored Ape Yacht Club, Gmoney e Punks Comic. É hora de entrar em um mundo de possibilidades ilimitadas", publicou a marca.

O Bored Ape que virou foto de perfil da Adidas é uma versão de um NFT real da coleção, o #8774, que foi comprado por 46 ETH, em setembro, quando o valor em criptomoeda era equivalente a cerca de 160.000 dólares. Na imagem divulgada, o macaco foi "vestido" com roupas da marca das três listras.

Em um bate-papo na ferramenta Spaces do Twitter, realizado junto com o anúncio da parceria, a Adidas afirmou que a parceria vinha sendo desenvolvida desde cinco meses antes do anúncio e que o Bored Ape comprado pela empresa será transformado em um avatar no metaverso e também estará na próxima edição da Punks Comic, que será lançada na semana que vem.

Erika Wykes-Sneyd, vice-presidente de marketing da Adidas Originals, falou sobre o desafio de levar uma empresa tradicional para o mundo descentralizado: “As ligações que recebemos muitas vezes têm muitos e muitos advogados”, disse ela, “porque é fundamentalmente uma grande mudança de mentalidade para a forma como as empresas administram as organizações”.

A Adidas não é a primeira marca global a comprar um Bored Ape. Nomes como Jimmy Fallon, Stephen Curry, Post Malone e outros famosos também têm o NFT queridinho das celebridades, que se tornou um artigo de luxo digital. A empresa de artigos esportivos, entretanto, é querer levá-lo para o metaverso.

Já o conceito de metaverso — realidade virtual no qual os usuários interagem em um mundo 3D e podem construir e comprar suas posses com NFTs — vem ganhando força nos últimos meses com a adoção de gigantes como Facebook, Microsoft e a principal concorrente da Adidas, a Nike, que entrou com pedido de registro de patente para versões digitais de seus produtos.