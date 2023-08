‘Primeiro IA e depois cripto’: presidente da SEC revela prioridades para regulação nos EUA

Depois de muito polemizar quanto à regulação do mercado de criptomoedas nos Estados Unidos, Gary Gensler, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), afirmou que a prioridade da autarquia na verdade é outra: a inteligência artificial (IA).

IA é prioridade

De acordo com o presidente da SEC, IA é a “tecnologia mais transformadora desta geração” e por isso apresenta desafios e oportunidades significativos para o mercado e reguladores.

Depois do sucesso de programas como o ChatGPT, a inteligência artificial virou o grande assunto de 2023, atraindo grandes empresas como o Google, que já lançou seu concorrente para o ChatGPT, chamado de Bard. No entanto, a nova tecnologia também desperta preocupações sobre a proteção de dados e até mesmo uma possível substituição de humanos em muitos cargos.

“Primeiro, teremos a auditoria da inteligência artificial. Podemos chegar às criptomoedas mais tarde”, disse Gensler em seu último discurso.

Desafios na regulação cripto nos EUA

Para o presidente da autarquia americana, a inteligência artificial pode gerar novos riscos de coordenação, manipulação, viés e responsabilidade no sistema financeiro. Por isso, disse ele, a SEC deve acompanhar o ritmo acelerado da inovação.

Apesar da intenção de se manter no ritmo da inovação, os EUA acabam ficando para trás quando o assunto é a regulação do mercado de criptomoedas. Enquanto muitos países da Europa e incluindo o Brasil, já aprovaram leis para regular o setor, os EUA ainda não caminharam sobre o tema.

Gensler é um defensor de que a maioria das criptomoedas são um valor mobiliário e por isso deveria ser enquadrada nas leis que já existem para este tipo de ativo. Nesse sentido, a SEC processou empresas como Ripple, Coinbase e Binance, tendo uma derrota significativa no primeiro processo recentemente.

