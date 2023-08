Hyundai e Kia vão usar blockchain e IA para monitorar emissões de carbono

A Hyundai e a Kia, duas das principais empresas automobilísticas do mundo, anunciaram que vão lançar em conjunto um novo sistema de monitoramento de emissões de gás carbônico. A grande novidade é que a ferramenta vai usar tecnologia blockchain e de inteligência artificial na tarefa.

Em um comunicado, as empresas informaram que o projeto recebeu o nome de Sistema de Monitoramento de Emissões de CO2, ou SCEMS na sigla em inglês. O sistema "foi projetado para calcular as emissões de carbono em todas as etapas da cadeia de suprimentos de um parceiro cooperativo, garantindo a transparência e a integridade dos dados".

Além das próprias companhias, os parceiros nos negócios das montadoras também serão monitorados pelo sistema. A Hyundai e a Kia afirmaram que "verificaram de forma bem-sucedida a efetividade da tecnologia blockchain, com alta performance".

A ideia é usar a tecnologia blockchain para armazenar os dados de emissão de carbono, impedindo alterações e dando mais transparência para os números. Já a inteligência artificial ajudará no gerenciamento desses dados e no status das emissões em cada local.

Tecnologia contra mudanças climáticas

"Espera-se também que esta solução libere os fornecedores desse trabalho demorado e custoso e permita que eles gerenciem suas emissões de carbono com precisão", destaca o comunicado. As empresas se referiram ao SCEMS como um "sistema inovador" que busca "abordar os desafios em torno das mudanças climáticas".

Por isso, o foco é "atender preventivamente às regulamentações ambientais locais e globais e estabelecer cadeias de suprimentos sustentáveis ​​dentro das empresas e com seus parceiros cooperativos", usando novas tecnologias para facilitar essa missão.

Seung Hyun Hong, chefe de pesquisa da Hyundai e da Kia, destacou que o sistema "desbloqueia uma abordagem revolucionária para gerenciar as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas, inaugurando uma nova era para criar uma cadeia de suprimentos sustentável em nossa rede cooperativa".

Na visão das companhias, "a implementação da tecnologia blockchain para gerenciar as emissões de carbono é um passo significativo para promover práticas sustentáveis ​​no setor".

Além, disso, elas avaliam que "a integração das tecnologias de inteligência artificial e blockchain de alto desempenho permitirá a definição de metas de redução de carbono e previsão com precisão de futuras emissões de carbono, promovendo esforços práticos de mitigação das mudanças climáticas".

