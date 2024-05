Simulação da CVM e Anbima revela que 48% dos investidores cairiam em golpe com criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) divulgaram na quarta-feira, 15, números de uma simulação de um site de uma corretora de criptomoedas fictícia contendo diversos sinais de que a falsa plataforma seria um golpe. Mesmo assim, 48% das pessoas que clicaram no anúncio da corretora falsa potencialmente poderiam cair no golpe, de acordo com a simulação.

A página da corretora de criptomoedas falsa foi construída evidenciando indícios de potencial fraude, como promessas de lucros altos sem riscos e de aumento rápido do patrimônio, textos com erros gramaticais, ausência de informação sobre o CNPJ da empresa, dados divergentes e incentivo a pirâmide financeira.

De acordo com a CVM, mesmo com as evidências de golpe, mais de 49 mil dos 104 mil visitantes únicos do site demonstraram interesse em contratar a plataforma para investir dinheiro. Segundo a autarquia, o site fictício ficou no ar durante quatro meses do segundo semestre de 2023 e teve mais de 170 mil acessos no total, oriundos de anúncios online e nas redes sociais.

Ao clicar em algum dos links da página, os visitantes eram direcionados ao conteúdo educativo, com o alerta de que poderiam ter caído em um golpe e orientações para se precaverem em casos semelhantes.

"É muito importante reconhecer que promessas de resultados garantidos e ofertas que condicionam senso de urgência são fortes indícios de fraudes financeiras. Um hábito saudável ao investir é, antes de aplicar os recursos, pesquisar instituições formais e autorizadas a prestar o serviço”, considerou o Superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Anbima, Marcelo Bili.

Por sua vez, a Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) da CVM, Nathalie Vidual, acrescentou que a iniciativa educacional do site de phishing tem mostrado, regularmente, que há ainda um longo caminho para educar e instruir os brasileiros em geral sobre como evitar fraudes financeiras.”

“Esse tema, proteção contra fraudes, é a base da Semana Nacional de Educação Financeira deste ano, em que várias instituições, do governo e da iniciativa privada, vão promover atividades educacionais para alertar sobre a gravidade dessa questão", completou.

Em março do ano passado, a CVM e a Anbima divulgaram os resultados de uma plataforma fictícia de investimentos apontando que 48,8% dos investidores cairiam no golpe.

