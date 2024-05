Dona da Bolsa de Chicago quer oferecer negociação à vista de bitcoin e competir com exchanges

O CME Group, empresa responsável pela Bolsa de Chicago, pretende entrar no mercado de negociação à vista de bitcoin e competir com as principais corretoras de criptomoedas ao redor do mundo. A informação foi relevada nesta quinta-feira, 16, pelo jornal Financial Times.

De acordo com uma reportagem do jornal, o CME Group está realizando conversas com investidores para avaliar se haveria demanda pela oferta da empresa. O resultado até o momento foi a percepção de que há demanda por um ambiente regulado de investimento, já que a maioria das exchanges não é regulada nos Estados Unidos.

A ideia do grupo comercial no momento seria oferecer a opção de investimento em bitcoin por meio de uma das suas plataformas de investimento que tem sede na Suíça. O CME Group não confirmou ou negou as informações ao ser questionado pelo Financial Times.

No momento, o CME Group já lidera o mercado de negociação de futuros de bitcoin. Até o final do ano passado, a Binance liderava no segmento, mas perdeu a posição logo após diversas gestoras tradicionais do mercado entrarem com pedidos de lançamento de ETFs de preço à vista da criptomoeda.

As solicitações de gigantes do mercado como a Fidelity e a BlackRock resultaram em um interesse maior de investidores institucionais e de varejo anteriormente avessos ao mercado cripto. E, ao buscar os investimentos em futuros, a Bolsa de Chicago acabou atraindo esse grupo.

CME Group e criptomoedas

Segundo afirmações de fontes anônimas ao Financial Times, o objetivo do CME Group seria estender a liderança para o mercado de negociação à vista, competindo principalmente com a Coinbase - maior corretora de criptomoedas dos EUA - e com a Binance, que lidera esse segmento.

O projeto em estudo pelo CME Group envolve principalmente a oferta para os investidores de mais estratégias de investimento no bitcoin, com a opção de complementar operações no mercado à vista e no futuro, dando mais robustez aos investimentos.

Até o momento, ainda não se sabe quando o CME Group pode lançar os investimentos no mercado à vista e se ele seria disponibilizado para todos os investidores ao redor do mundo ou apenas para investidores nos Estados Unidos.

