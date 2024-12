El Salvador chega a R$ 2 bilhões de lucro após bitcoin superar US$ 100 mil

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, revelou nesta quinta-feira, 5, que o país acumula um total de mais de US$ 333 milhões (R$ 2 bilhões, na cotação atual) em lucros potenciais graças ao seu investimento no bitcoin. A nova marca foi atingida após a criptomoeda superar a casa dos US$ 100 mil pela primeira vez.

Bukele compartilhou o dado em uma publicação no X, antigo Twitter, como resposta a uma conta que pedia para ver quantas unidades da criptomoeda El Salvador tinha e qual era a margem de lucro obtida. O presidente respondeu mostrando uma captura de tela com os dados.

Os dados indicam que El Salvador gastou US$ 269 milhões até o momento em compras de bitcoin. Ao mesmo tempo, o país soma mais de US$ 333 milhões em lucros não realizados com o ativo, já que não vendeu nenhuma unidade adquirida nos últimos anos, mesmo com a alta da criptomoeda.

No momento, o país conta com US$ 603 milhões em unidades do ativo, o maior valor já registrado. O salto ocorreu principalmente no ano de 2024, refletindo a forte alta do bitcoin no mesmo período. No acumulado deste ano, a criptomoeda soma valorização de mais de 140%.

Além do registro, Bukele também tem respondido e compartilhado diversas publicações que exaltam a estratégia do país de adquirir unidades da moeda digital e fazem brincadeiras com aqueles que criticavam ou duvidavam da estratégia da nação.

O bilionário Elon Musk chegou a responder aos dados compartilhados pelo presidente de El Salvador, afirmando que os ganhos do país com as compras eram "impressionantes". Bukele também compartilhou o comentário do executivo, CEO da Tesla e da SpaceX.

El Salvador transformou o bitcoin em uma moeda de curso legal em 2021. Poucos meses depois, em 2022, Bukele anunciou que o país passaria a comprar 1 unidade do ativo por dia. A estratégia continua até hoje, e o presidente não dá sinais de que pretende encerrá-la.

Desde então, o país se tornou referência na adoção do bitcoin e tem atraído investidores e turistas interessados na estratégia. Bukele segue apostando no potencial da criptomoeda e tem comemorado os recordes de preço recente, mas reconhece que a adoção pela população de El Salvador ficou abaixo do esperado.