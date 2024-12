Preço do XRP tem sobe e desce e luta por nova máxima; veja o que esperar

O preço da criptomoeda XRP enfrentou dificuldades para continuar seu impulso de alta, o que interrompeu o potencial para estabelecer um novo recorde.

Apesar dos movimentos recentes de alta, a luta da criptomoeda para manter ganhos consistentes levantou preocupações, especialmente à medida que o sentimento de baixa começa a ganhar força.

XRP enfrenta pessimismo

O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, recentemente apareceu no programa “60 minutes”, a revista eletrônica mais antiga do mundo da CBS, que discute os assuntos mais relevantes dos Estados Unidos, onde falou sobre XRP e cripto. Discutindo o futuro da cripto em relação aos desafios regulatórios, Garlinghouse afirmou que a Ripple tem exigido regras claras para o setor.

Não estamos pedindo para ser desregulados. Estamos pedindo para ser regulados, afirmou Garlinghouse.

A regulamentação do espaço cripto tem sido uma preocupação há algum tempo. No entanto, com o pró-cripto Donald Trump assumindo o cargo de presidente dos EUA, entusiastas esperam que isso possa mudar.

Desse modo, a perspectiva para o preço da XRP não é excepcionalmente otimista no momento. A Divergência de Endereços Ativos Diários (DAA) do Preço tem sinalizado venda nos últimos dias. O aumento do preço e a diminuição da participação (endereços ativos) é um sinal de baixa para o XRP.

Historicamente, esse desenvolvimento levou a uma queda de preço, e o mesmo pode acontecer com a XRP desta vez. Isso pode ser contrabalançado por investidores de longo prazo e entusiastas da XRP que pretendem manter suas posições durante a baixa.

Além disso, o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) também está sinalizando uma mudança no momento. Após mais de um mês de impulso positivo, o MACD agora mostra sinais de pressão de baixa.

Essa mudança sugere que a tendência de alta do Ripple perdeu força, e uma reversão na direção do preço pode ser iminente. Investidores, antes otimistas sobre o potencial do XRP, agora enfrentam incertezas crescentes.

A queda no momento indica que a altcoin pode enfrentar dificuldades para superar níveis de resistência chave. Com o MACD sinalizando um cruzamento de baixa, muitos traders estão reavaliando suas posições. Essa mudança sugere que o preço do XRP pode enfrentar mais pressão de baixa, dificultando alcançar o cobiçado novo ATH acima de US$ 3,31.

Previsão de preço do XRP

O preço do XRP atualmente está em US$ 2,14, aproximadamente 54% distante de seu ATH anterior de US$ 3,31. Enquanto a altcoin se mantém acima do nível crítico de suporte de US$ 2,00, o caminho para um novo recorde parece desafiador. A combinação de impulso de alta enfraquecido e sentimento de baixa crescente sugere que um movimento além de US$ 3,31 pode ser improvável em breve.

Para que o XRP mantenha qualquer potencial de alta, precisa permanecer acima do nível de suporte de US$ 2,00. No entanto, se esse nível de suporte falhar, a altcoin pode experimentar uma queda mais acentuada, possivelmente atingindo US$ 1,28. Perder esse nível comprometeria seriamente qualquer chance de o XRP alcançar novos patamares.

Apesar dos sinais de baixa, se o XRP conseguir recuperar sua posição e defender o suporte de US$ 2,00, pode haver espaço para uma recuperação. Investidores monitorarão de perto esse nível para avaliar se uma recuperação é possível. No entanto, por enquanto, a perspectiva parece incerta, com resistência significativa à frente.

*Matéria original publicada por Luis de Magalhães no BeinCrypto, portal de notícias parceiro da EXAME.

