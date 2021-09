Preço do bitcoin se estabiliza e criptomoeda pode subir até 47 mil dólares

O preço do bitcoin (BTC) se estabilizou no nível de suporte na faixa de 40 a 42 mil dólares. Indicadores técnicos demonstram que a criptomoeda está sobrevendida no gráfico diário, o que pode encorajar um novo movimento de alta até a resistência de 47 mil dólares.

A criptomoeda é negociada por aproximadamente 43 mil dólares no momento e mesmo com a volatilidade, permaneceu na mesma faixa de preços nas últimas 24 horas.

O índice de força relativa (RSI) no gráfico de quatro horas está muito sobrevendido, o que na maioria das vezes, pode indicar um possível movimento de alta no curto prazo.

Caso o bitcoin volte a subir a partir do patamar de 43 mil dólares, a resistência inicial que a criptomoeda enfrentará está próxima a média móvel de 100 períodos do gráfico de quatro horas, que no momento está próxima dos 47 mil dólares. Caso o bitcoin supere esta resistência, a próxima está localizada na faixa dos 50 mil dólares, patamar no qual grandes posições compradas foram encerradas nos últimos dias.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

