Preço da Ethereum vai cair e terminar o ano em US$ 4,3 mil, projeta Citi

O Citi divulgou um novo relatório nesta terça-feira, 16, em que afirma que a Ethereum tem tendência de queda para os últimos meses de 2025. A projeção vai na contramão do otimismo atual do mercado, que espera novas altas após a criptomoeda bater um recorde de preço.

No relatório, o banco apresentou três cenários bastante distintos para o desempenho do ativo até o final do ano. No cenário mais pessimista, a criptomoeda despencaria para US$ 2,2 mil. Já no mais otimista, o ativo teria um salto até os US$ 6,4 mil.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

O banco também aponta o seu cenário "base", com maior probabilidade de se concretizar, em que o ether terminaria 2025 em queda em relação ao seu último recorde, valendo US$ 4,3 mil. Atualmente, a criptomoeda está cotada acima dos US$ 4,5 mil.

A visão do Citi é que a concretização dos cenários traçados depende do grau de atividade na rede. Quanto mais engajados os usuários do blockchain estiverem, maior tende a ser o preço da criptomoeda. Porém, até o momento, o banco vê um crescimento concentrado em redes adjacentes.

A avaliação do banco é que o preço atual do ether está supervalorizado em relação ao seu preço esperado considerando o grau de atividade no blockchain e nas redes associadas. Ele atribui a valorização excessiva a um forte otimismo no mercado e fortes fluxos de investimento.

A alta recente da criptomoeda é um resultado da "animação" de investidores em torno das teses de disseminação da tokenização de ativos e das stablecoins. Os dois casos de uso beneficiariam diretamente o ether, o que acabou resultando na forte valorização recente.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O Citi também pontua que, apesar dos investimentos nos ETFs da criptomoeda serem menores que os aportes nos ETFs de bitcoin, o impacto no preço acaba sendo maior. Entretanto, o banco espera que esses investimentos sejam limitados pela capitalização de mercado menor do ativo.

No cenário mais amplo, o banco ressalta que as bolsas de valores dos Estados Unidos já estão operando em níveis próximos ao estimado pelo Citi, o que sugere que há pouco espaço para novas valorizações e fluxos de investimento para ativos considerados de risco, caso das criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok