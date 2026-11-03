Cidade mais afetada pelo tarifaço, Piracicaba aposta em acordo Mercosul-UE para diversificação

RESUMO ＋ Em 2026, o tarifaço de Donald Trump atingiu sobretudo Piracicaba (SP), a cidade mais afetada pelas sobretaxas dos Estados Unidos, segundo o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas (Simespi). Máquinas e equipamentos, que respondem por US$ 2 bilhões dos US$ 2,8 bilhões exportados pela região, enfrentam tarifas de até 37,5%. O acordo comercial Mercosul-União Europeia surge como alternativa de diversificação.

A escalada protecionista impulsionada pelas tarifas do governo dos Estados Unidos atingiu em cheio o polo industrial de Piracicaba (SP), forçando um redirecionamento estratégico imediato na geopolítica comercial da região. A cidade é a mais atingida pelo tarifaço de Donald Trump, segundo estudo do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas (Simespi).

Com sobretaxas de até 37,5% estrangulando o setor de máquinas e equipamentos — responsável por US$ 2 bilhões dos US$ 2,8 bilhões exportados pelos municípios de Piracicaba e região —, o Acordo Mercosul-União Europeia aparece como uma via importante de diversificação para a produção brasileira.

Dados da balança comercial de 2026 mostram a importância em Piracicaba do segmento de máquinas pesadas da linha amarela, que inclui tratores (bulldozers), escavadeiras e niveladoras, liderando isoladamente a pauta de exportações da cidade e da região, seguido de longe por produtos como açúcar e álcool.

Subsídios aos empresários

Para acelerar essa transição para a Europa sem abandonar as negociações com Washington, a ApexBrasil e o Governo Federal lideram iniciativas para a região de Piracicaba, como a liberação de subsídios de até R$ 40 mil por empresa para custos gerados pela reorganização da exportação para um novo mercado.

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, disse que, para as indústrias que já exportam, o foco é conectá-las a novos compradores por meio de uma rede global ativada de representações em outros países. "Nós temos uma rede de contato de milhares de compradores internacionais que nós trabalhamos junto com os nossos escritórios no exterior, e nós também vamos oferecer feiras internacionais de forma subsidiada", diz Müller.

O objetivo da agência também é apoiar as empresas que não estão inseridas no mercado internacional ainda. "Vamos ajudar desde a parte de elaboração de plano de negócios para entender junto com as empresas que ainda não exportam qual é o primeiro passo, para onde que ela pode exportar, onde estão as oportunidades", afirma o líder da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

Indústria de Piracicaba foi fortemente atingida por tarifaço dos EUA (Prefeitura de Piracicaba/Divulgação)

Novas oportunidades no mercado europeu

O acordo Mercosul-União Europeia surge como alternativa para redirecionar exportações da região de Piracicaba, em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos. Para a Apex, a aproximação com o mercado europeu não é uma substituição, mas sim uma ampliação das oportunidades.

"Nós vamos continuar promovendo as empresas no mercado americano, que é muito importante. Mas estamos focados na diversificação", diz Laudemir Müller. O presidente da Apex defende o fim das sobretaxas dos Estados Unidos porque elas "não têm nenhuma razão comercial".

"A Europa aparece como um mercado possível para diversificação porque os europeus importam máquinas também, e porque as tarifas estão caindo no mercado europeu por conta do acordo, então o Brasil passa a ter competitividade", afirma Müller.