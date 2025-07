Bitcoin tem lateralidade abaixo dos US$ 120 mil, com economia dos EUA no radar

O bitcoin opera nesta segunda-feira, 28, com lateralidade, alternando entre leves quedas e altas, com a maior parte das maiores criptomoedas do mundo seguindo a mesma tendência. O cenário reflete um mercado em compasso de espera, aguardando novas sinalizações sobre o futuro da economia dos Estados Unidos.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o bitcoin acumula alta de 0,5% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 118.719 . Já o ether apresenta valorização de 1,1%, em US$ 3.855. O mercado de criptomoedas como um todo cai 3,6%, enquanto o maior destaque positivo é a BNB, que sobe 6,3% após bater um novo preço recorde no final de semana.

Matheus Parizotto, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que "a semana começa com atenção redobrada dos mercados a um calendário macroeconômico carregado, que deve trazer volatilidade e sensibilidade aos dados". Por isso, a tendência é que os investidores operem com mais cautela.

Segundo o analista, estão no radar dos investidores possíveis novidades nas negociações tarifárias dos Estados Unidos, com as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump entrando em vigor na próxima sexta-feira, 1º. O maior avanço veio de um acordo firmado entre o país e a União Europeia.

Outro evento importante é a decisão sobre a taxa de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve, na próxima quarta-feira, 30. "O mercado já precifica juros inalterados, mas o foco estará na coletiva do [presidente do Fed] Jerome Powell, em busca de sinais sobre o rumo da política monetária nos próximos meses", explica Parizotto.

Sinalizações mais concretas sobre possíveis cortes de juros devem animar investidores e abrir espaço para altas mais expressivas das criptomoedas. No momento, o bitcoin tem dificuldade para ultrapassar os US$ 120 mil novamente, com falta de um novo catalisador de alta.

"Além disso, os investidores acompanham os balanços de grandes empresas de tecnologia, como Meta, Amazon, Microsoft e Apple, que têm peso relevante nos principais índices acionários", destaca o analista. A combinação das decisões monetárias e dos dados divulgados devem pintar um quadro mais claro sobre o presente e o futuro da economia do país.

Parizotto aponta que "a divulgação da primeira prévia do PIB americano do segundo trimestre e os dados do mercado de trabalho, incluindo o Payroll, completam a agenda da semana. Em um ambiente de alta correlação entre ativos de risco, os desdobramentos desses eventos devem ter impacto direto também sobre os criptoativos".

