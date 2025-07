Mercado cripto está suscetível a quedas, que podem ser oportunidade de compra, diz especialista

O mercado de criptomoedas opera nesta terça-feira, 22, com os principais ativos indicando uma possível consolidação de preços. Ao mesmo tempo, um excesso de otimismo e euforia entre investidores pode abrir espaço para uma queda mais intensa de diversas criptos, o que pode gerar uma oportunidade de compra importante.

De acordo com a plataforma CoinGecko, o bitcoin acumula nas últimas 24 horas uma alta de 0,5%, cotado em US$ 119.132. Já o ether apresenta queda de 3%, cotado em US$ 3.689, e a Solana, valorização de 5%, cotada em US$ 202,19. O mercado cripto como um todo tem perdas de 4,3% no mesmo período.

Durante o Morning Call Crypto desta manhã, Lucas Josa, especialista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, destaca que o momento do mercado de criptomoedas ainda é positivo, principalmente pelo bom momento dos seus maiores ativos.

A principal causa da forte valorização nos últimos dias é o avanço da regulação de cripto nos Estados Unidos, com a Ethereum e a Solana despontando como os projetos que podem ser mais beneficiados pelas regras específicas para stablecoins."São as duas maiores plataformas do mercado e são as que mais atraem investidores institucionais e projetos de stablecoins", destaca Josa.

No caso do bitcoin, o especialista afirma que "o movimento atual é muito similar ao que a gente teve na primeira vez que o bitcoin entrou naquela faixa dos US$ 90 mil, em que a gente teve um rasgadão e depois ele se consolidou ali dentro de uma faixa de preço. A gente claramente tem um suporte na região dos US$ 116 mil. Minha expectativa é que, dado que não devemos ter muitas notícias que devem mexer no preço de forma significativa, ele continue negociando dentro dessa faixa e, eventualmente, caia abaixo do suporte para então romper os US$ 120 mil".

Josa também não descarta que o ether entre em uma região de consolidação entre os US$ 3,6 mil e os US$ 3,8 mil antes de potencialmente romper essa faixa e conseguir firmar uma valorização acima dos US$ 4 mil. Entretanto, uma possível queda não está descartada.

"Vale ter cuidado para não ser prejudicado por uma possível euforia excessiva entre os investidores, apesar das altcoins [criptomoedas alternativas ao bitcoin] estarem sendo beneficiadas principalmente pelo avanço da regulação nos Estados Unidos", pontua.

O especialista ressalta também que "o mercado se alavancou muito nessas últimas semanas. Tem muito token que está superaquecido e com um excesso de alavancagem muito grande. O mercado está mais suscetível a um eventual movimento de queda mais acentuada, rápida, e possivelmente vai ser uma ótima oportunidade de compra pensando no longo prazo".

