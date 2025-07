Reino Unido avalia vender R$ 40 bilhões em bitcoin e gera alerta no mercado

O governo do Reino Unido está estudando a possibilidade de vender mais de US$ 7,2 bilhões (R$ 40,22 bilhões) em unidades de bitcoin apreendidas em 2021. A ideia seria usar o valor obtido com as vendas para reduzir a elevada dívida pública do país, com um déficit de US$ 29 bilhões.

A informação foi divulgada no último sábado, 19, pelo jornal The Daily Telegraph, que afirma que a possibilidade está sendo explorada pela atual chanceler do Tesouro do Reino Unido, Rachel Reeves. A ideia seria aumentar os recursos atualmente disponíveis para o governo.

Atualmente, o Reino Unido conta com 61 mil unidades de bitcoin que foram apreendidas pelas autoridades em 2021. A apreensão ocorreu após a prisão dos criadores de um esquema de pirâmide financeira que tinha como principal alvo investidores chineses.

Os ativos não foram movimentados desde então e tiveram uma forte valorização, já que a criptomoeda valia cerca de US$ 60 mil na época e, hoje, está avaliada em quase US$ 120 mil. Ainda não está claro se o governo pretende vender todas as unidades ou apenas uma parte.

Além disso, as vítimas do golpe ainda tentam recuperar os bitcoins como forma de compensação pelas perdas que tiveram. Alguns investidores chegaram a pedir para que autoridades chinesas iniciassem uma discussão diplomática com o Reino Unido para avaliar essa possibilidade.

Recentemente, Reeves disse que o Reino Unido enfrenta um "buraco negro" fiscal, com uma diferença de US$ 29,7 bilhões entre os gastos públicos do país e a arrecadação do governo. Por outro lado, organizações do mercado cripto afirmam que a venda seria pouco vantajosa.

A possibilidade gerou um alerta no mercado, já que a venda resultaria em um aumento repentino de oferta da criptomoeda. Em vendas anteriores por países, o preço do ativo teve uma queda relevante no curto prazo, por mais que a moeda digital tenha conseguido se recuperar e valorizar mais posteriormente.

Países divergem sobre venda de bitcoins

A associação CryptoUK pediu formalmente que o governo não venda os bitcoins, afirmando que o país seria mais beneficiado pela manutenção das reservas devido à possibilidade de uma valorização futura ainda maior. Nesse caso, a venda privaria o país desse lucro potencial.

Em 2024, a Alemanha vendeu todas as unidades de bitcoin que tinha apreendido, mas acabou perdendo um lucro adicional de US$ 2 bilhões. Já em 2018, a Bulgária também vendeu as unidades que tinha, mas perdeu a oportunidade de lucrar mais US$ 22 bilhões com os ativos, suficiente para pagar toda a sua dívida pública atual.

Na direção contrária, o presidente Donald Trump proibiu as vendas de unidades da criptomoeda pelos Estados Unidos e criou uma reserva estratégica de bitcoin, afirmando que o país tende a ser mais beneficiado ao manter os ativos e esperar futuras valorizações.

