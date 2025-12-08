Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Prata e ouro disparam e superam bitcoin com mercado avesso a risco

Bom desempenho de metais preciosos em meio à queda da criptomoeda mostra que tese de "ouro digital" ainda não se concretizou

Bitcoin: criptomoeda tem desempenho inferior ao ouro e à prata (Ravitaliy/Getty Images)

Bitcoin: criptomoeda tem desempenho inferior ao ouro e à prata (Ravitaliy/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11h15.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

A tese de que o bitcoin seria um "ouro digital" para investidores ganhou força em 2025, mas novos dados mostram que essa visão ainda não se concretizou completamente. Nos últimos meses, o ouro e a prata tiveram um desempenho significativamente superior ao da criptomoeda, que chegou a devolver todos os ganhos do ano.

Dados referentes ao dia 5 de dezembro indicam uma forte divergência entre os ativos. Enquanto o ouro e a prata acumulam saltos de 60% e 86%, respectivamente, em 2025, a criptomoeda chegou a uma queda acumula de 1,2% no ano, mesmo após bater dois recordes de preço.

O bitcoin apresentou uma volatilidade mais expressiva que a dos dois minérios tradicionalmente usados por investidores como reserva de valor. A criptomoeda chegou a cravar um recorde na casa dos US$ 126 mil em outubro, mas despencou desde então. Atualmente, está em US$ 90 mil.

Já o ouro e a prata tiveram um desempenho mais estável. No caso do ouro, a maior e mais famosa reserva de valor do mercado, o preço bateu um novo recorde em outubro deste ano. O ativo voltou a subir na primeira semana de dezembro, atingindo o maior valor em seis semanas.

A prata também bateu um novo recorde de preço, mas meses depois do outro minério. O ativo renovou a máxima histórica em 1º de dezembro, após registrar uma valorização acelerada ao longo do mês de novembro. Com a nova alta, a prata superou o desempenho do ouro.

Bitcoin como ouro digital?

O bitcoin teve um movimento inverso no mesmo período, despencando exatamente entre o início de novembro e o início de dezembro. Os comportamentos divergentes dos ativos reforçaram a visão de que a criptomoeda ainda não é totalmente tratada no mercado como uma reserva de valor.

Analistas afirmam que a queda da criptomoeda reflete uma convergência de fatores adversos, em especial a realização de lucros por investidores antigos e uma crescente aversão a risco por investidores devido às incertezas quanto ao futuro da política monetária dos Estados Unidos.

Entretanto, a aversão a riscos é a exata causa da disparada do ouro e da prata, reforçando o papel desses ativos como forma de proteção de patrimônio. Na prática, portanto, os dados mostram que os dois minérios ainda são o grande porto seguro de investidores quando a situação do mercado torna-se mais adversa.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:OuroBitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Bitcoin recupera queda, mas nova alta ainda é dúvida no mercado

Blockchain: confiança programável e novos paradigmas

Bitcoin: enquanto você teme, eles acumulam

CVM atualiza normas e impulsiona crédito para PMEs

Mais na Exame

Casual

Globo de Ouro: quais filmes brasileiros já foram indicados?

Esporte

São Paulo na Libertadores? Chance existe — mas depende de rival

Carreira

Se sente sobrecarregado? Use essas técnicas simples para voltar ao controle e fazer acontecer

Apresentado por EFÍ BANK

O banco mineiro que virou aliado das PMEs e provedores de internet no Brasil