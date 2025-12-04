Bitcoin ou ouro? Gigantes do mercado debatem qual ativo é melhor

O bitcoin é uma boa alternativa para o ouro? A pergunta foi o tema central de um debate envolvendo duas figuras famosas do mercado de criptomoedas nesta quinta-feira, 4: Changpeng Zhao, ex-CEO e fundador da corretora de criptomoedas Binance, e Peter Schiff, empresário e analista financeiro famoso por criticar a criptomoeda.

Com opiniões divergentes, os empresários se encontraram durante a Binance Blockchain Week, realizada pela corretora de criptomoedas em Dubai. Um dos raros pontos em comum encontrados por Schiff e Zhao foi a visão de que o dólar e outras moedas fiduciárias vão perder cada vez mais valor no futuro, fortalecendo a busca por reservas de valor.

Para Zhao, a resposta a esse problema seria o bitcoin, apelidado por muitos como um "ouro digital". Já Schiff argumenta que o ouro original ainda é mais útil e valioso que a criptomoeda, e que a tokenização do ativo já seria suficiente para torná-lo melhor que o bitcoin.

O ouro

Apesar de concordar que "algo não precisa ser tangível para ter valor", Schiff afirmou que "o que faz o bitcoin não ter valor para mim não é o fato que eu não consigo tocar, porque reconheco que o intangível pode ter valor, mas é o fato de que ele não tem utilidade para além da capacidade de transferir para alguém".

"Se eu transfiro o ouro tokenizado para você, estou transferindo a propriedade de algo com características específicas e com uma demanda no mercado. Há coisas que só o ouro pode fazer, e por ele ser escasso, acaba tendo um alto valor. É oferta e demanda. Se eu transfiro o bitcoin, não estou transferindo nada", argumentou.

O empresário comentou ainda que "uma das funções do ouro é ser uma reserva monetária de valor para os bancos centrais, e isso ajuda a determinar o preço do ouro. Como o ouro não decai, perde valor com o tempo, quando tenho ouro eu também sou dono do que alguém poderá fazer com ele daqui a 10 mil anos, porque ele não desaparece ou muda. Você não tem isso com outras commodities".

"O bitcoin não está sendo usado como dinheiro hoje. Não é porque ele tem um valor, as pessoas querem comprar, não querem vender e querem especular em cima dele que ele tem valor. Para mim, as pessoas têm o bitcoin para especular", disse ainda o empresário.

Schiff defendeu que "existem dezenas de tokens que podem fazer a mesma coisa que o bitcoin. Ele não tem nenhuma característica única dele". E ainda argumentou que a dificuldade da criptomoeda em ter uma utilidade real acaba derrubando o seu valor potencial.

O analista também observou que, nos últimos quatro anos, o valor do bitcoin em relação ao ouro caiu, e não subiu como no caso do dólar. Ele acredita que esse movimento mostra que a criptomoeda ainda não é capaz de substituir a tradicional reserva de valor de investidores.

"Nos últimos quatro anos, tivemos níveis sem precedentes de dinheiro, hype, anúncios, especulações, mas o valor do bitcoin em relação ao ouro caiu nesse mesmo período, não subiu. Se o bitcoin não conseguiu subir mesmo com tudo isso, por que vai continuar subindo de valor?", questionou.

O bitcoin

Já o fundador da Binance disse que o bitcoin seria uma "versão melhorada do ouro". Para Changpeng Zhao, a criptomoeda conta com uma série de características específicas que tornam o ativo valioso, além de ser uma alternativa melhor para investidores em busca de reservas de valor.

"A internet não tem nada físico. Tudo é virtual, mas as coisas têm muito valor, a internet tem valor. O bitcoin em si não existe, não existe nenhum bitcoin fisicamente ou virtualmente, o que existe são dados em uma rede blockchain. Quando falamos que enviamos um bitcoin, nada foi transferido, há apenas um registro de transação. E ao analisarmos todo o histórico de transações, fazemos os cálculos de quanto ada pessoa tem", explica.

Zhao comentou que "não é porque é virtual que não tem valor. O Twitter tem valor, o Google tem valor. O valor do item não está associado às suas propriedades físicas. Mesmo se vermos o ouro, o ouro usado em indústrias têm menos valor que o ouro usado em investimentos".

"Sobre o ouro, se alguém achar uma grande mina nova ou encontrar uma forma de sintetizar o ouro quimicamente, ele pode ter uma mudança significativa de oferta e demanda. Sabemos exatamente quantos bitcoins teremos, exatamente onde estão. O ouro também já não é mais tão usado por bancos centrais. O valor do ouro não vem da sua utilidade comercial, mas sim da sua raridade, e o bitcoin tem muita utilidade, porque é uma nova tecnologia para o dinheiro", argumentou.

O bilionário também divergiu de Zhao e defendeu que "muitas pessoas reconhecem o bitcoin como dinheiro", mas disse que "o debate central não é se o bitcoin é dinheiro ou não, mas sim se ele tem valor. É verdade que parte do valor vem da especulação, mas uma parte também vem da sua utilidade, do fato de ser um ativo com diferentes casos de uso e características.".

"O ouro tokenizado exige que eu confie uma terceira parte, e o bitcoin não exige isso, exige apenas que eu confie na tecnologia. O bitcoin saiu de ter nenhum valor em 2010 para valer mais de US$ 90 mil atualmente e ainda é o melhor caso de uso para a tecnologia blockchain", afirmou o empresário.

*O jornalista viajou para Dubai a convite da Binance

