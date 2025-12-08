Bitcoin vai disparar até US$ 180 mil em 2026, diz CEO da Ripple

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, afirmou na última quinta-feira, 4, que o bitcoin deve cravar um novo recorde de preço em 2026 mesmo após a forte queda observada nas últimas semanas. Para o executivo, a criptomoeda tem potencial para quase duplicar de valor ao longo do próximo ano, chegando a um preço na casa dos US$ 180 mil.

A criptomoeda chegou a bater um recorde de preço em outubro deste ano em US$ 126 mil, mas acabou despencando nas semanas seguintes. Após devolver quase todos os ganhos registrados em 2025, o ativo é cotado atualmente na casa dos US$ 90 mil, distante do recorde.

Entretanto, o cenário adverso atual não afastou o otimismo de Garlinghouse em relação ao bitcoin. Para o CEO da Ripple, um dos principais impulsos para a criptomoeda no próximo ano será o avanço da regulação do mercado cripto nos Estados Unidos com o chamado "Clarity Act".

Apesar do projeto estar empacado no Senado norte-americano, Garlinghouse acredita que ele será aprovado em 2026 e trará a clareza necessária para o crescimento do setor. Ele afirmou que a aprovação do projeto deverá ocorrer "em algum momento da primeira metade do próximo ano".

O executivo avalia que "a aprovação dessa legislação vai continuar a destravar e criar mais catalisadores para toda a indústria", o que tende a facilitar uma trajetória de ascensão do bitcoin ao longo dos próximos meses. Mas o otimismo de Garlinghouse não é generalizado.

Bitcoin vai subir em 2026?

Em um evento ao lado do CEO da Ripple, Richard Teng, CEO da Binance, disse apenas que o preço da criptomoeda deverá ser "mais forte" no final de 2026 do que atualmente, projetando uma valorização do ativo mas sem entrar em detalhes sobre um patamar específico de preço.

Já Lily Liu, presidente da Fundação Solana, disse que o bitcoin deverá chegar até o final de 2026 em um preço "acima de US$ 100 mil", indicando que a criptomoeda conseguirá, ao menos, reverter parte das fortes perdas enfrentadas no último trimestre deste ano.

Enquanto isso, a criptomoeda enfrenta um cenário adverso no curto prazo, punida por uma forte aversão a riscos entre investidores devido a uma incerteza quanto aos próximos passos da política monetária dos Estados Unidos.

