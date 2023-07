Polygon anuncia mudanças em criptomoeda e promete "terceira geração" de ativos digitais

A Polygon Labs, responsável pelo blockchain Polygon, anunciou nesta quinta-feira, 13, uma proposta para mudar o funcionamento da criptomoeda nativa da rede, o matic, que passaria a se chamar POL. De acordo com os desenvolvedores, a mudança faz parte dos planos para lançar uma nova versão do projeto.

Em um post no Twitter, a Polygon Labs descreveu o POL como a "próxima geração de tokens nativos [de blockchains], desenvolvido para trazer segurança, alinhamento e crescimento para o ecossistema da Polygon". A ideia é que a nova criptomoeda seja uma "melhoria técnica" do matic.

A proposta ainda vai ser analisada e precisar ser aprovada pela maioria dos membros da comunidade da rede, com a posse de matic sendo o critério para a votação. Caso ela seja aprovada, haverá no futuro uma conversão automática de 1 para 1 entre o matic e o POL, garantindo que a rede "não terá nunca dois tokens nativos".

No anúncio, a Polygon Labs ainda criticou outras criptomoedas. Ela destacou que o bitcoin, "apesar de ser importante e um sucesso", seria um "token improdutivo" pensando em utilidade para seu blockchain: "seus detentores não podem participar do protocolo e serem recompensados ​​por isso".

Já o ether, cripto nativa do blockchain Ethereum, foi descrito como um "token produtivo", cujos detentores podem se tornar validadores de movimentações no blockchain e obter recompensas em ether. Entretanto, a Polygon promete que sua nova criptomoeda será a terceira geração dos ativos nativos de blockchain.

4/ POL is the 3rd generation of native assets - a hyperproductive token. 🤯

Holders can become validators and receive rewards, but with two major improvements:

🔥 Validators can validate MULTIPLE CHAINS

🔥 Chain can offer MULTIPLE ROLES (and corresponding rewards) to validators

— Polygon (Labs) (@0xPolygonLabs) July 13, 2023