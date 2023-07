Polygon revela detalhes de atualizações para lançar nova versão do blockchain

A Polygon Labs, entidade responsável pela rede Polygon, propôs uma arquitetura para seu próximo projeto "Polygon 2.0" para aumentar a velocidade e a escalabilidade do projeto. A equipe sugeriu que a nova versão do blockchain deveria ser composta de quatro diferentes "camadas" que se combinariam para criar uma teia de redes conectadas entre si através da Ethereum.

Se aprovada pelos validadores, a proposta da Polygon 2.0 também apresentará um agregador que tornará as transações para outros blockchains "quase instantâneas e atômicas", disse a equipe. "Estamos entusiasmados em propor a arquitetura Polygon 2.0, projetada para fornecer escalabilidade ilimitada e liquidez unificada, transformando assim o Polygon na Camada de Valor da Internet", declarou a Polygon Labs.

A equipe anunciou pela primeira vez a Polygon 2.0 em 12 de junho, alegando que o novo projeto estabeleceria "a camada de valor" da internet. Mas os detalhes eram escassos naquela época. Em 20 de junho, o cofundador do projeto, Mihailo Bjelic, propôs a atualização da atual rede Polygon para usar provas de conhecimento zero, que ele disse serem necessárias para tornar a antiga rede compatível com a "visão" do 2.0.

A postagem de 30 de junho entra em maiores detalhes sobre como será o Polygon 2.0. A base do projeto será a "camada de staking" que já existe atualmente. Ele incluiria um contrato de "gerente de validador" na Ethereum, além de um contrato adicional de "gerente de cadeia" para cada cadeia individual no blockchain. No futuro, novas cadeias da Polygon poderão ser formadas lançando novos contratos de gerente de cadeia na Ethereum.

Conectando-se a esta camada de staking fundamental, haverá uma "camada de interoperabilidade" que teria pontes conectando cada cadeia da Polygon a outra, através da Ethereum. Esta camada será protegida usando provas de conhecimento zero para validar todas as transferências que ocorram no blockchain.

A camada de interoperabilidade também apresentará um agregador que combina provas individuais de conhecimento zero de cada ponte em uma única informação para validação antes de enviá-la à Ethereum. Isso permitirá transações de ponte "sem costura" e "reduzirá dramaticamente o consumo de gás na Ethereum para verificação", afirmou a equipe.

Outras camadas da Polygon

A terceira camada da Polygon 2.0 será a atual camada de execução, que depende do cliente Ethereum Erigon, e a quarta camada será uma "camada de prova" que padroniza o processo de prova de conhecimento zero em todas as cadeias da Polygon. A equipe anunciou que mais detalhes sobre cada camada serão fornecidos em uma data futura.

A Polygon não é a única rede blockchain tentando se expandir em um ecossistema multichain. A zkSync Era anunciou que pretende criar uma rede de "Hyperchains", que espera lançar em uma fase de testes até o final do ano. O Optimism também está tentando criar uma "Superchain" em cooperação com a rede Base, da Coinbase, e recentemente implementou sua atualização "Bedrock" para pavimentar o caminho para essa transformação.

