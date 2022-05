Polkadot: uma ponte para a tecnologia blockchain

Depois do Bitcoin, surgiram uma série de outros blockchains, como Ethereum, Solana, Avalanche, Cardano e várias outras. Com a perspectiva da chegada da Web 3.0, o número deve aumentar ainda mais. Mas como fazer com que diferentes redes possam interagir umas com outras? É aí que entra a Polkadot, rede que pode ser ponto central na implementação da nova fase da internet.

Por meio das suas Relay Chain, Parachains e Bridges, a Polkadot é um ecossistema descentralizado que conecta quase todos os blockchains e possui a sua própria criptomoeda, a DOT. Falei grego? Então solta o play e acompanhe a explicação do Gabriel Rubinsteinn para entender como funciona a Polkadot e se vale a pena investir na DOT.

