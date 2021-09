Podcast: por que a VISA embarcou no universo cripto?

Por conta de toda a inovação promovida pelos criptoativos e a tecnologia blockchain, principalmente em relação ao desenvolvimento de novas soluções de pagamento, a Visa, uma das maiores empresas de pagamentos do mundo, passou a utilizar o USDC para aumentar a eficiência dos pagamentos em sua plataforma. Além disso, nos últimos dias, a companhia também celebrou o novo capítulo do comércio digital criado pelos NFTs, através da compra de um CryptoPunk no valor de 806 mil reais.

Mas como o USDC pode efetivamente auxiliar a Visa? Como essas iniciativas estão sendo tocadas pela companhia? E por que comprar um NFT de 806 mil reais?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi recebe Percival Jatobá, vice-presidente de inovação e soluções de pagamentos da Visa do Brasil, que comenta sobre as principais iniciativas da Visa no setor e explica os motivos por trás da compra do CryptoPunk.

Inscreva-se em nosso canal no Youtube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Caso preferir, ouça o nosso podcast no Spotify ou em sua plataforma de streaming favorita!