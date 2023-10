Buenos Aires vai emitir documentos digitais em blockchain

Buenos Aires, a capital da Argentina, está fazendo um grande avanço na integração de sua burocracia com a tecnologia blockchain. A partir de outubro, os 15 milhões de residentes da cidade poderão acessar documentos de identidade por meio de uma carteira digital, de acordo com um anúncio em 28 de setembro.

Os primeiros documentos a estarem disponíveis na blockchain incluem certidões de nascimento e casamento, juntamente com comprovantes de renda e verificação acadêmica. O anúncio observa que dados de saúde e gestão de pagamentos serão integrados no futuro, e que um roteiro para implementar a solução baseada em blockchain em todo o país será definido até o final de 2023.

Por trás da infraestrutura do projeto está o QuarkID, um protocolo de identidade digital desenvolvido pela empresa Web3 Extrimian. As carteiras QuarkID são alimentadas pelo zkSync Era, um protocolo de dimensionamento Ethereum que utiliza zero-knowledge rollups (ZK-rollups). A tecnologia permite que uma parte prove a outra que uma declaração é verdadeira, sem revelar informações específicas sobre a declaração em si.

¡Hola Buenos Aires! Welcome to the ZK Nation 🇦🇷

Buenos Aires is teaming up with @Quark_ID to issue digital identification services to millions of citizens in the city, with zkSync Era serving as the anchor blockchain for the program.

Learn more: https://t.co/C2ogl1qobc

TL;DR… pic.twitter.com/H2doBrotvM

— zkSync ∎ (@zksync) September 28, 2023