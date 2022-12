Plataforma proíbe negociação de ether e CEO diz que 'só bitcoin é honesto'

A plataforma de negociação de criptoativos Paxful anunciou que removeu a opção de negociar ether, criptomoeda do blockchain Ethereum, para os seus clientes nesta quinta-feira, 22. Ao explicar a decisão, o CEO da empresa criticou o ativo.

Ray Youssef listou alguns fatores em uma carta enviada aos clientes da empresa para justificar a decisão. Elas estavam ligadas principalmente às mudanças da Ethereum com o "The Merge", realizada em setembro de 2022 e a maior atualização na rede até então.

A mudança envolveu a troca do mecanismo de consenso do blockchain, que passou da prova de trabalho (proof-of-work) para a prova de participação (proof-of-stake). Na visão de Youssef, a prova de trabalho "foi a inovação que tornou o bitcoin a única forma honesta de dinheiro que existe".

Já a prova de participação "tornou o ether essencialmente uma forma digital de uma moeda fiduciária". Youssef opinou ainda que o ether não é descentralizado, mas na verdade "controlado por um grupo pequeno de pessoas, e um dia você precisará de permissão para usá-lo".

"O ether teve alguns usos reais em alguns casos, como crédito e empréstimo, mas ele dá certo devido à tokenização. Os tokens que a Ethereum gerou deram origens a golpes que roubaram bilhões das pessoas. Eles afetaram o momento positivo do bitcoin e nos custaram anos na nossa missão", ressaltou o CEO.

Para ele, "a indústria cripto está sob ataque agora, o que significa que nossa responsabilidade de proteger os usuários é maior. Não somos perfeitos, mas sempre faremos a coisa certa, mesmo que não seja popular e nos custe dinheiro".

No Twitter, Youssef disse ainda que "o token da plataforma que gerou ICOs não permanecerá mais como uma tentação especulativa. Este é o caminho". A posição aproxima o CEO aos chamados "maximalistas", que defendem apenas o bitcoin como uma criptomoeda viável.

It is done 😑 newcomers to our industry of #p2pfinance shall be met with greetings of #bitcoin the righteous path. Stable coins remain on whatever layer does the job but no longer will the token of the platform that spawned ICOs remain as speculative temptation. This is the Way. pic.twitter.com/zPsIx8grqL

— Ray Youssef (@raypaxful) December 22, 2022