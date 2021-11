Plataforma de NFTs da Binance lança coleção com fenômenos do K-pop

A FEATURED, plataforma de tokens não-fungíveis em blockchain baseada na Binance Smart Chain, anunciou uma parceria com a startup KStarLive para disponibilizar NFTs exclusivos de fenômenos do K-pop - a música pop sul-coreana, que conquistou fãs no mundo inteiro e tem como representantes fenômenos globais como BTS, Blackpink e EXO, entre muitas outras.

A KStarLive é especializada em mídia Hallyu, termo que representa a cultura contemporânea coreana, também conhecida como “onda coreana”, quando, a partir dos anos 2010, as bandas de K-pop dominaram o mundo.

Este será o primeiro lançamento da plataforma que faz parte do braço de inovação da Binance, maior corretora de criptomoedas, no mundo do K-pop. Segundo comunicado, a FEATURED tem como objetivo “ajudar seus parceiros a lançar NFTs com narrativas fortes e exclusivas”.

Diversas celebridades, de cantores a jogadores de futebol, lançaram suas próprias coleções de NFTs como uma nova forma de interagir com os fãs. Um dos grupos mais famosos da Coreia do Sul e do mundo, o BTS, também declarou interesse em entrar para o mercado de NFTs, em parceria com a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul.

A coleção, chamada “The Show FanBox NFT Collection”, será disponibilizada em 23 de novembro e contará com 25 mil NFTs retratando momentos memoráveis de performances de cinco grupos de K-pop que participaram do programa “The Show”, da SBSMediaNet, um grande canal televisivo do país. “A equipe está feliz em lançar nossa primeira coleção de NFTs. Acreditamos que eles podem ser uma alternativa para interagir com fãs em todo o mundo no futuro”, afirmou Arang, a líder do grupo feminino de K-pop Pink Fantasy. Além deste, outros quatro grupos integram o primeiro lote de tokens não-fungíveis: WEi, Woo! Ah!, B.I.G e Kim Jaehwan, ex-membro do grupo Wanna One.

Os fãs que comprarem os NFTs e forem sorteados com tokens da categoria “épico” e “legendary” ainda poderão resgatar ingressos vitalícios para assistir às gravações do The Show uma e duas vezes ao ano, respectivamente, sendo que cinco dos proprietários de tokens da categoria “legendary”, ainda receberão passagens aéreas e reservas em hotéis para comparecer às filmagens e conhecer seus ídolos pessoalmente. Serão 300 NFTs da categoria “épico” e 24 “legendary”. Segundo comunicado, mais benefícios serão divulgados em breve.

A SBSMediaNet já promoveu diversos artistas sul-coreanos com o The Show, que é transmitido em 76 países. Sangsu Lee, o vice-presidente sênior da emissora, afirmou: “Estamos muito satisfeitos em entrar neste novo mercado e apresentar o mundo dos NFTs para os fãs de K-pop. Por meio da tecnologia blockchain, esperamos que o K-pop floresça ainda mais no mundo todo e interaja com fãs e artistas sem fronteiras. Além disso, desejamos ser os precursores do mercado de conteúdo K-pop em NFTs para alcançar uma maior difusão do Hallyu”.

O fenômeno do K-pop rende mais de 25 bilhões de reais ao ano e ajudou a Coreia do Sul a sair de uma crise econômica, fazendo com que o governo do país criasse um fundo de mais de 5 bilhões de reais voltado para investimentos em bandas que são citadas como a motivação de 1 a cada 13 turistas que visitam a Coreia do Sul. Com sua entrada no mercado em crescimento exponencial dos NFTs, os fãs terão possibilidades ainda mais modernas de interagir com seus ídolos.

