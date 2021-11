Kripto-Pop? BTS faz parceria com bolsa cripto para vender NFTs do grupo

A Hybe Co., agência do popular grupo de K-Pop BTS, planeja uma parceria com a maior operadora de bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul para vender tokens não fungíveis relacionados à banda, antes dos planos de lançar um videogame coproduzido pelo BTS.

O acordo envolve a compra pela Hybe de 2,5% das ações da Dunamu, que opera a bolsa de criptomoedas Upbit, por 500 bilhões de wons (US$ 423 milhões). A Hybe também emitirá 700 bilhões de wons em novas ações para a Dunamu, segundo documentos regulatórios divulgados na quinta-feira.

Cartões com fotos dos membros do BTS serão lançados como tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) na Upbit, que estarão disponíveis para serem compartilhados em espaços virtuais. Cartões fotográficos físicos normalmente são lançados em quantidades limitadas, colecionados e trocados por fãs.

“Estamos trabalhando com a Dunamu para criar uma maneira de expandir a experiência dos fãs”, disse o fundador da Hybe, Bang Si-Hyuk, em conferência online. O objetivo é fornecer a propriedade segura dos cartões e “permitir que sejam colecionados, trocados e exibidos em uma comunidade global de fãs, onde em vez de uma única foto, pode ser transformado em um cartão de foto digital com imagens em movimento e som”.

As ações da Hybe subiram 7,5% em Seul na quinta-feira.