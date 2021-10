Vale a pena investir na Binance Smart Chain (BNB)?

Criada pela Binance para ser um blockchain capaz de permitir o uso de smart contracts, hospedar uma série de aplicações descentralizadas e ser um novo concorrente do ecossistema Ethereum, a Binance Smart Chain se popularizou muito nos últimos meses, aumentando drasticamente a demanda por seu token nativo, o Binance Coin (BNB).

Mas como a Binance Smart Chain realmente funciona? Quais são seus benefícios? Quais são os principais riscos? E realmente vale a pena investir em seu token?

Nessa edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Lucas Josa discutem sobre o funcionamento da Binance Smart Chain e comentam sobre os principais fatores por trás da alta nos preços do BNB. Ficou curioso? Então assista o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube