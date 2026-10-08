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Pesquisador diz que IA pode quebrar criptografia do blockchain em 'meses'

Especialista do Ethereum recomendou que os investidores migrem seus ativos para 'carteiras virgens'

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17h13.

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O pesquisador do Ethereum, Justin Drake, fez um alerta pelas redes sociais e pediu para que a comunidade cripto entre em "modo bunker". Na opinião de Drake, a criptografia que protege os blockchains não enfrenta mais um cenário em que pode ser quebrada em anos, e sim em meses.

"Na minha opinião, é razoável agora preparar-se para a possibilidade de o ECDSA [Algoritmo de Assinatura Digital de Curva Elíptica] ser quebrado antes do "q-day" — na pior das hipóteses, em questão de meses, e não anos", escreveu na rede social X (antigo Twitter).

Vale lembrar que Q-Day é a data hipotética em que um computador quântico conseguiria quebrar a criptografia do blockchain e acessar fundos de carteiras de criptomoedas ao fazer engenharia reversa para descobrir a chave privada a partir dos endereços públicos dessas carteiras.

Possível ameaçaO que já sabemosO que falta
Computação quânticaExiste um algoritmo conhecido, o de Shor, capaz de recuperar a chave privada a partir da pública usando um computador quântico adequado.Um computador quântico capaz de executá-lo na escala necessária para atacar as chaves utilizadas por essas redes.
Descoberta matemática auxiliada por IAA hipótese é que a IA encontre um atalho executável em computadores convencionais.Demonstrar que esse atalho existe, funciona nos sistemas utilizados e torna o ataque viável.

Para o pesquisador, a razão do aumento do risco é que a intuição matemática humana está cada vez mais sendo ameaçada pela inteligência artificial. "Hipóteses de longa data, inquestionáveis, caíram. A queda do OpenAI de ontem deixou claro que a superinteligência matemática está sobre nós", comentou. As curvas elípticas que protegem criptomoedas como o Bitcoin, segundo o especialista, são especialmente vulneráveis a essa superinteligência.

Migração para carteiras 'virgens' no blockchain

Drake recomenda, então, que os investidores migrem para carteiras que nunca assinaram uma transação e, portanto, nunca revelaram sua chave pública. "Investidores de longo prazo, começando pelos grandes e sofisticados, deveriam considerar mover a maior parte de seus fundos para endereços que nunca assinaram uma transação. E quando eles assinarem uma, também deveriam mover os fundos restantes para um novo endereço (possivelmente gerado a partir da mesma seed phrase)", afirmou.

O pesquisador, apesar do alerta, disse que isso não precisaria ser feito com pressa, pois "uma migração apressada causaria mais mal do que bem". Para ele, a saída do modo "bunker" só deveria ser realizada quando a criptografia pós-IA for implementada nas redes.

Em resposta a ele, o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, afirmou que não recomenda que ninguém corra para transferir seus fundos para novas carteiras hoje, mas admitiu que os riscos que a matemática acelerada por IA representam não podem ser ignorados.

"Até agora, a maioria das pessoas tem pensado no modo 'curvas elípticas quebradas, hashes seguros, retículos seguros'. Mas há uma boa chance de que a segurança concreta dos retículos sofra golpes sérios nos próximos dois anos de matemática de IA", apontou Buterin.

O head de Research de ativos digitais do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), Matheus Parizotto, afirma que o episódio da discussão entre os desenvolvedores do Ethereum reforça a importância de preparação, mas não sustenta a conclusão de uma emergência iminente.

"O prazo de “meses” citado por Drake representa um cenário extremo, sem demonstração técnica que permita tratá-lo como previsão. Para o investidor, o ponto central é acompanhar evidências concretas e a evolução das proteções, sem transformar uma hipótese de risco em certeza de perda", defende Parizotto.

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