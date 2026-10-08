Funcionários do Wells Fargo que usam IA vendem 31% mais produtos financeiros, diz banco

Dados divulgados pela revista Fortune indicam que o uso de inteligência artificial já aparece nos resultados comerciais de grandes bancos. No Wells Fargo, bancários licenciados que atendem em agências e contam com apoio da tecnologia registraram aumento de 31% nas vendas de produtos, como novas contas de depósito e cartões de crédito.

O dado foi informado por Saul Van Beurden, chefe de IA do banco, e integra a série da Fortune sobre o ranking AIQ 75, que examina como empresas aplicam a tecnologia no dia a dia.

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Como o Wells Fargo aplica a tecnologia

O banco disponibilizou o Microsoft 365 Copilot para 148 mil funcionários. Bancários de varejo e assessores de investimento usam a IA para se preparar para conversas com clientes. Segundo Van Beurden, as indicações de clientes para assessores apoiados por IA dobraram.

O critério para aprovar projetos é o retorno sobre o investimento. Cada uso precisa gerar receita, aumentar a produtividade, reduzir custos ou diminuir riscos, e cada área tem um líder responsável por todo o ciclo, da ideia à implantação em larga escala.

O que é um copilot

Copilot é um assistente de IA integrado às ferramentas de trabalho, como e-mail, planilhas e apresentações. Ele resume documentos, sugere textos e organiza informações, e o profissional revisa e decide. Na prática, um gerente de agência pode pedir um resumo do histórico de um cliente antes de uma reunião e chegar com uma oferta mais adequada ao perfil dele.

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Outros bancos também medem resultados

No Bank of America, o agente EricaAssist foi liberado para mais de 18 mil atendentes e reduziu em quase um minuto o tempo médio de cada ligação.

No Capital One, atendentes editam apenas um quinto do texto produzido pela IA em resumos de casos, segundo o executivo Prem Natarajan. No BNY, 70% dos funcionários usam IA regularmente, e o banco oferece treinamento em três níveis para seus 47 mil colaboradores.

O movimento é global. Segundo a consultoria BCG, instituições financeiras devem investir 2% da receita em IA neste ano, patamar igual ao do setor de tecnologia.

O que isso significa para profissionais

O resultado de 31% foi divulgado pelo próprio banco e se refere a bancários licenciados em agências, não a todos os funcionários. Ainda assim, mostra o tipo de tarefa em que a IA tem sido aplicada: preparação de reuniões, resumo de documentos, redação de propostas e atendimento.

Profissionais de outras áreas podem seguir lógica semelhante, com uso diário em tarefas repetitivas e revisão humana do resultado. Os próprios bancos citam salvaguardas: o Citi, por exemplo, estimula a experimentação com limites definidos para evitar erros.

Próximos passos dos bancos

O Bank of America pretende evoluir de assistentes que colaboram com o funcionário para sistemas agênticos, capazes de agir de forma autônoma, mas adota postura cautelosa nessa etapa. O Morgan Stanley trabalha com sistemas orquestrados, em que vários agentes atuam em conjunto nos fluxos de trabalho.

Segundo a Fortune, a fase seguinte prevê ferramentas que executam etapas inteiras de um processo, enquanto os bancos acompanham resultados e riscos.

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