Chiliz anuncia parceria com novo filme do Homem-Aranha e distribuição gratuita de tokens

A Chiliz anunciou na quarta-feira, 3, uma parceria com a Sony Pictures para atuar na divulgação do filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, que vai estrear nos cinemas do Brasil no dia 1º de junho. A empresa, líder no segmento de fan tokens para ligar a tecnologia blockchain com o mundo dos esportes, vai realizar uma distribuição gratuita de tokens que darão direito a participar de uma promoção.

A promoção vai ter como prêmio principal um ingresso para assistir à estreia mundial do filme na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 30 de maio. Para participar, é preciso ter uma conta no aplicativo Socios.com, uma companhia da Chiliz voltada ao mundo dos esportes.

Depois que a conta for criada, o usuário escolhe um time da lista fornecida pela empresa, que inclui nomes como a Juventus e o Manchester City, e então ganha um fan token do clube. É possível ganhar mais tokens participando de atividades como jogos e votações, ganhando pontos que, então, podem ser convertidos.

Os fan tokens serão usados no sorteio para definir o ganhador, o que ocorrerá no dia 18 de maio. Além do ingresso, o vencedor vai ter uma viagem paga para Los Angeles. A promoção inclui ainda mais de 500 prêmios, incluindo produtos exclusivos ligados ao filme.

We’re swinging Across the Socios.com-Verse with Spider-Man™! 🚀x🕸️#WriteYourOwnStory to be at the global premiere of Spider-Man™: Across the @SpiderVerse in Los Angeles! 🌴🇺🇸

It all starts with a Fan Token…

See Spider-Man™: Across the #SpiderVerse exclusively in theaters! pic.twitter.com/WdjYdQ05mw

— Socios.com (@socios) May 3, 2023