Parlamentar dos EUA alerta para consequências do uso de empresas cripto não regulamentadas

Maxine Waters, presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, pressionou por uma supervisão federal adicional de plataformas de negociação de criptomoedas e proteção ao consumidor em meio a FTX que enfrenta problemas de liquidez.

Em uma declaração, Waters citou a falência da FTX como o exemplo mais recente de incidentes “envolvendo o colapso de empresas de criptomoedas” e como esses eventos podem afetar os consumidores nos Estados Unidos.

A presidente do comitê pressionou por uma legislação que estabeleça uma estrutura para criptoativos, destacando seus esforços com o membro do ranking do Comitê de Serviços Financeiros Patrick McHenry em um projeto de lei destinado a regular as stablecoins.

“Embora a empresa da FTX voltada para os EUA esteja supostamente operacional, os tokens FTT da FTX agora são inúteis e, pior ainda, os clientes da FTX.com estão completamente incapazes de acessar seus fundos”, disse Waters, pouco antes do anúncio de falência da empresa. “Agora, mais do que nunca, está claro que há grandes consequências quando as entidades de criptomoeda operam sem supervisão federal robusta e proteções para os clientes.”

O projeto de stablecoin que está sendo negociado entre republicanos e democratas no comitê da Câmara ainda pode ter chance de ser aprovado em 2022, de acordo com pelo menos um legislador.

Além da presidente Waters, o Wall Street Journal informou em 9 de novembro que o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários estavam investigando a FTX US, a entidade comercial separada que o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, disse que "não foi impactada financeiramente" pelas preocupações de liquidez da FTX.

Na Europa, Stefan Berger, membro do Comitê de Economia do Parlamento da União Europeia, também citou a situação da FTX para pressionar por regulamentação adicional no espaço cripto: “Com uma estrutura global [MiCa], o crash da FTX não teria acontecido”.

