Brasil investe R$ 25,6 milhões em semana recorde dos fundos de criptomoedas

As entradas líquidas de investidores do Brasil em produtos de investimento negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas totalizaram US$ 4,8 milhões, R$ 25,6 milhões, no acumulado semanal de sexta-feira, 3, segundo a CoinShares.

Na avaliação da gestora de criptomoedas, a semana recorde em entradas líquidas se associou à possível precificação da injeção de liquidez no mercado pelo Federal Reserve (Fed) como resposta à retração do mercado de trabalho dos Estados Unidos, reportada na semana passada. O que também coincidiu com o shutdown (paralisação) de serviços do governo dos Estados Unidos pelo impasse na aprovação do orçamento do governo Donald Trump e enfraquecimento do índice de força do dólar americano (DXY).

Regionalmente, além do Brasil, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Canadá, Austrália e Hong Kong, aportaram respectivos líquidos de US$ 5,03 bilhões, US$ 563 milhões, US$ 311,5 milhões, US$ 32,1 milhões, US$ 6,3 milhões e US$ 5 milhões, enquanto outros países totalizaram US$ 6 milhões. Na contramão, investidores da Suécia retiraram líquidos US$ 8,6 milhões de ETPs cripto no período.

Os aportes brasileiros se mantiveram US$ 4,9 milhões no azul no acumulado mensal, mas US$ 62 milhões líquidos no vermelho em relação ao acumulado anual. Mesmo assim, a valorização do bitcoin e das principais altcoins permitiu ao país mantutenção da sexta colocação global ao alcançar US$ 1,76 bilhão em total de ativos sob gestão (AuM).

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site.

Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Canadá, e Suécia também mantiveram suas posições ao encerrarem a semana com respectivos AuM de US$ 177,39 bilhões, US$ 8,78 bilhões, US$ 7,77 bilhões, US$ 7,61 bilhões e US$ 4,11 bilhões. Enquanto isso, outros países chegaram a US$ 45,85 milhões, já o total global alcançou US$ 254,37 bilhões.

Pela aferição de criptoativos, fundos em bitcoin, em ether, em Solana, em XRP e em Sui representaram as principais entradas líquidas semanais, US$ 3,55 bilhões, US$ 1,48 bilhão, US$ 706,5 milhões, US$ 219,4 milhões e US$ 3,4 milhões, respectivamente.

Por ETPs cripto, as maiores entradas líquidas semanais foram iShares Bitcoin Trust ETF (US$ 1,81 bilhão), Fidelity Wise Origin Bitcoin (US$ 691,9 milhões), iShares Ethereum Trust ETF (US$ 691,7 milhões), WisdomTree Physical Sonala (US$ 473,4 milhões) e Fidelity Ethereum Fund (US$ 305,3 milhões). Pelo contrário, os maiores volumes de retiradas foram DDA Crypto Top 10 ETP (US$ 22,6 milhões), Grayscale Digital Large Cap (US$ 14,6 milhões), Bitwise Physical Bitcoin ETP (US$ 11,8 milhões), Bitwise Physical ETH ETP (US$ 11,6 milhões) e PRSHRS ULTRSRT ETHR ETF (US$ 5,9 milhões).

Na semana anterior, os investidores nacionais ignoraram o pessimismo global e aportaram R$ 47,3 milhões em fundos de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok