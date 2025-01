"Bitcoin não vai entrar nas reservas de bancos centrais", diz Christine Lagarde

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), afirmou na última quinta-feira, 30, que não acredita que o bitcoin será adotado como um ativo de reserva por bancos centrais. Na visão da líder da política monetária europeia, a criptomoeda não tem as características necessárias para assumir esse papel.

Durante uma coletiva de imprensa na Alemanha, Lagarde disse que a volatilidade da criptomoeda e o seu uso por criminosos em atividades financeiras ilícitas tornam o ativo "inapropriado" para assumir um papel de ativo de reserva por bancos centrais ao redor do mundo.

"Existe uma visão no conselho de governança[dos bancos centrais] de que as reservas precisam ser líquidas, de que as reservas precisam ter uma garantia, de que elas têm que ser seguras. Eu estou confiante de que o bitcoin não entrará nas reservas de qualquer banco central", destacou.

A análise de Lagarde fez referência aos bancos centrais que integram a zona do euro e participam do conselho de governança do BCE, que reúne os presidentes dos bancos centrais de cada país. Entretanto, o ceticismo de Lagarde contrastou com o otimismo de um desses presidentes.

Um dia antes da fala de Lagarde, Aleš Michl, presidente do Banco Nacional da República Tcheca, disse que a autarquia está cogitando usar o bitcoin como um ativo de reserva. A diretoria do banco central aprovou uma proposta para iniciar estudos sobre essa possibilidade.

Segundo Michl, a proposta pode resultar na compra de bilhões em dólares na criptomoeda caso seja efetivamente implementada. Pelo plano, o Banco Nacional da República Tcheca poderia investir até US$ 146 bilhões (R$ 861 bilhões, na cotação atual) em bitcoin.

Apesar de reconhecer a volatilidade do bitcoin, ele destacou o crescente interesse de investidores institucionais e de grandes gestoras, como a BlackRock, após o lançamento de ETFs da criptomoeda. Ele também citou a proposta de Donald Trump de criar uma reserva do ativo nos Estados Unidos.

“Para a diversificação de nossos ativos, o bitcoin parece bom. Esses caras [Trump e sua equipe] agora podem criar uma espécie de bolha para o bitcoin, mas acho que a tendência seria um aumento sem eles também, porque é uma alternativa [de investimento] para mais pessoas", comentou.