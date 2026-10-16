Banco com 1 trilhão de euros lançará custódia de bitcoin e outras criptomoedas

O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha com mais de um trilhão de euros em ativos, está se preparando para lançar seu primeiro serviço de custódia de criptomoedas, segundo informações da agência de notícias Reuters.

A instituição pretende iniciar a operação no mercado alemão e expandir a plataforma para centros financeiros da Ásia em 2027, em um movimento que busca aproveitar o crescimento da economia digital e dos ativos baseados em blockchain.

O plano foi confirmado por Gerald Podobnik, co-chefe do banco corporativo do Deutsche Bank, em entrevista à Reuters durante as reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, realizadas em Bangkok, na Tailândia, nesta sexta-feira, 16.

A primeira etapa do projeto será voltada à custódia de criptomoedas mais famosas e com maior valor de mercado, como bitcoin e ether. O banco também planeja ampliar os serviços para facilitar operações de entrada e saída de stablecoins, criptomoedas cujo valor é atrelado a ativos de referência, como moedas fiduciárias.

Banco aposta em tokenização

A custódia de criptomoedas é apenas uma das frentes da estratégia do Deutsche Bank para ampliar sua presença no mercado de ativos digitais. A instituição também planeja oferecer depósitos tokenizados e ajudar clientes a emitir títulos financeiros registrados em redes blockchain, como títulos de dívida digitais.

Os depósitos tokenizados representam depósitos bancários em uma infraestrutura blockchain, enquanto os títulos tokenizados utilizam a tecnologia para registrar ou movimentar instrumentos financeiros.

“Como sistema financeiro, precisaremos oferecer soluções tokenizadas ou baseadas em blockchain aos nossos clientes como serviços adicionais aos tradicionais, mas não necessariamente para substituir o que fazemos hoje”, afirmou Podobnik à Reuters.

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