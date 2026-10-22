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Site diz que Visa negocia compra de empresa cripto por US$ 2,5 bilhões

Companhia de infraestrutura blockchain negou a informação 'no momento'; operação seria a 2ª maior da história em ativos digitais

Visa: a multinacional de rede de pagamentos divulga seus resultados após o fechamento do mercado (Jakub Porzycki/Getty Images)

Visa: a multinacional de rede de pagamentos divulga seus resultados após o fechamento do mercado (Jakub Porzycki/Getty Images)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11h02.

Última atualização em 22 de outubro de 2026 às 11h20.

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A gigante de meios de pagamento Visa estaria em negociação para comprar a empresa israelense de infraestrutura blockchain, Fireblocks, por um valor de US$ 2,5 bilhões. A informação foi divulgada pelo site de notícias internacional Axios.

Procurada pela EXAME, a Fireblocks negou a informação e afirmou que a história não é verdade "atualmente".

"Estamos cientes dos rumores sobre uma possível aquisição da Fireblocks pela Visa. Isso é uma novidade para nós e, no momento, não procede", disse a empresa em nota.

Já a Visa respondeu que não comentaria a notícia.

Se a operação for confirmada, será a segunda maior aquisição da história do mercado de criptoativos, atrás apenas da compra da exchange de derivativos Deribit pela corretora de criptomoedas norte-americana Coinbase em 2025. Na época, a operação movimentou US$ 2,9 bilhões.

A Fireblocks foi avaliada pela última vez em US$ 8 bilhões quando levantou US$ 550 milhões em uma rodada de invesimentos série E em janeiro de 2022. A empresa provê infraestrutura tecnológica para instituições que atuam com ativos digitais.

Visa avança em criptoativos

A Visa tem incorporado cada vez mais os ativos digitais em sua gama de produtos e serviços ofertados, com forte crescimento no suporte ao uso de stablecoins para pagamentos.

O volume anualizado de liquidação em stablecoins na rede Visa ultrapassou a marca de US$ 20 bilhões e a companhia supra mais de 160 programas de cartões vinculados a esse tipo de criptomoedas.

Stablecoins são moedas digitais cujo preço está sempre atrelado ao de alguma divisa tradicional, como o dólar. Elas mantêm paridade de 1:1 com a moeda de referência graças a reservas no mesmo valor ou superior ao total de criptoativos emitidos.

Na prática, funcionam como uma representação das moedas soberanas em blockchain, mas com liquidação automática, sem a burocracia do mercado de câmbio e com negociação 24/7.

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