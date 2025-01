Os bilionários que mais ganharam com criptomoedas em 2024

O mercado de criptomoedas teve um ano histórico em 2024, ajudando a aumentar a fortuna de vários bilionários pelo mundo.

De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, três deles viram seu patrimônio aumentar consideravelmente em 2024. Isso se deve a uma combinação de fatores, como um forte crescimento da própria indústria cripto, taxas mais baixas de juros do Federal Reserve e a vitória de Donald Trump, eleito presidente como um firme defensor desse mercado, o que ajudou na alta das criptos nos últimos meses do ano.

Desde a eleição, Trump escolheu vários apoiadores das criptomoedas para fazer parte da sua administração, ajudando a impulsionar o bitcoin acima do preço de US$ 100 mil pela primeira vez, e as altcoins - criptos alternativas ao bitcoin - também se recuperaram.

A euforia elevou o valor total de mercado das criptomoedas para US$ 3,3 trilhões — quase o dobro do tamanho em 2023.

Conheça os bilionários que mais enriqueceram com criptomoedas em 2024, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index em compilação feita pelo Business Insider:

Changpeng Zhao

Ele teve maior ganho anual na indústria, um crescimento de US$ 20,7 bilhões. Esses ganhos elevaram seu patrimônio para US$ 55 bilhões, tornando-o a 24ª pessoa mais rica do mundo.

Sua fortuna está vinculada à sua participação majoritária estimada de 90% na Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume, que ele fundou em 2017.

Zhao deixou o cargo de chefe da empresa em 2023 e se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro, pelas quais cumpriu uma pena de prisão de quatro meses como parte de um acordo com o governo dos Estados Unidos. Ele foi solto em setembro e já está de volta ao mercado.

Brian Armstrong

Fundador e presidente-executivo da plataforma de criptomoedas Coinbase, ganhou US$ 11,7 bilhões em 2024, elevando seu patrimônio para US$ 11,1 bilhões.

A Coinbase, que é a maior corretora de criptomoedas dos EUA, viu suas ações dispararem nas últimas semanas - elas subiram mais de 40% em 2024. Cerca de metade desse ganho ocorreu desde o dia da eleição de Trump, no início de novembro.

De acordo com os registros no início deste ano, estima-se que Armstrong detenha uma participação de 15% na empresa.

Giancarlo Devasini

O CFO e maior acionista da gigante de criptomoedas Tether ganhou US$ 3,62 bilhões no ano passado, elevando seu patrimônio para mais de US$ 8 bilhões.

A Tether é a emissora da USDT, que possui uma capitalização de mercado de quase US$ 138 bilhões, de acordo com dados do CoinMarketCap. A stablecoin é a maior do segmento atualmente, com uma fatia de mercado de mais de 60%.

As stablecoins são criptomoedas que podem ser pareadas a outros ativos. No caso da USDT, o ativo é pareado ao dólar, o que significa que 1 unidade da USDT sempre será equivalente a US$ 1.